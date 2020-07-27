Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümünde şok detaylar! Eşini uyutup…

"EŞİNİ UYUTUP OĞLUMLA YATTI"

"Bunlar hep yalan söylüyorlar. Beni buradan alın ben yürüyemiyorum, gidemiyorum. Bakın ben konuşursam çok fena olur" diyen Gülüzar Amanet'in yanında kalan teyzesi, oğlu uyurken Gülüzar Hanım'ın odaya girdiğini ve yanına yattığını ileri sürdü. İddiaları kabul etmeyen Şiar Kılıç'ın annesi ve sevgilisi Hami, konuşma esnasında yapılan ses kayıtlarının incelenmesini istediğini ifade etti.

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