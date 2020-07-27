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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümünde şok detaylar! Eşini uyutup…

Annesi ve üvey babasıyla yaşadığı evde çıkan yangın sonrası hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili kan donduran iddialar gelmeye devam ediyor. Şiar'ın annesi Gülüzar ve üvey babası Hami tarafından öldürüldüğü iddiası üzerinde durulurken ikili hakkında Gülizar Amanet'in teyzesinden de şoke eden suçlama geldi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 17:03
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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümünde şok detaylar! Eşini uyutup…

Müge Anlı'da araştırılan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, görgü tanıklarının anlattıkları anne Gülüzar ve üvey baba Hami üzerindeki şüpheleri arttırmaya devam ediyor.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümünde şok detaylar! Eşini uyutup…

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, çıkan yangında evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. Şiar'ın babası, oğlunun ölümüne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami'nin neden olduğu şüphesiyle Müge Anlı'ya başvururken görgü tanıklarının ve komşularının anlattıkları ikili üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümünde şok detaylar! Eşini uyutup…

Gülüzar Amanet ve Hami tarafından Samsun'dan Sakarya'ya getirilen teyzenin anlattıkları ise bir kez daha izleyicileri şoke etti. Hami, Gülüzar Amanet'in teyzesini, oğlu ile arasında sorun yaşandığı için yanına aldığını ifade etse de teyzenin Müge Anlı'ya anlattıkları olayın iç yüzünü aydınlattı.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümünde şok detaylar! Eşini uyutup…

"EŞİNİ UYUTUP OĞLUMLA YATTI"

"Bunlar hep yalan söylüyorlar. Beni buradan alın ben yürüyemiyorum, gidemiyorum. Bakın ben konuşursam çok fena olur" diyen Gülüzar Amanet'in yanında kalan teyzesi, oğlu uyurken Gülüzar Hanım'ın odaya girdiğini ve yanına yattığını ileri sürdü. İddiaları kabul etmeyen Şiar Kılıç'ın annesi ve sevgilisi Hami, konuşma esnasında yapılan ses kayıtlarının incelenmesini istediğini ifade etti.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümünde şok detaylar! Eşini uyutup…

Yaşananlar sonrası oğluyla arası açılan teyze Hami Kılıç'ın kendisini dövdüğünü ve bileziğini aldığını ifade etti.