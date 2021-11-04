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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde şok sözler! “Karısının ölmesini diledi”

1 Ağustos 2020 tarihinde evinde katledilen Nurgül Beyhan cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Aile içi husumet nedeniyle öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken ağabey Şenol Çelik, Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan hakkında şok suçlamalarda bulundu. Beyhan'ın kardeşini öldürmek istediğini ima eden Çelik, "Karısının ölmesini diledi" dedi.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 14:24
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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde şok sözler! “Karısının ölmesini diledi”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı. Evinde boğularak öldürülen 4 çocuk annesi Beyhan'ın kızı, annesinin kuzeniyle ilgili anlattıkları 40 yıllık sırrı ortaya çıkardı. Bugünkü yayına telefonla bağlanan ağabey Şenol Çelik ise, okları eş Yaşar Beyhan'a çevirdi.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde şok sözler! “Karısının ölmesini diledi”

Nurgül Beyhan'ın Fransa'dan dönen oğlu geçtiğimiz yıl amcasını öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine girmişti. Yusuf Beyhan ve amcaları arasında yaşanan kavgada Nurgül Beyhan da yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Olaydan 5 ay sonra cinayete kurban giden Beyhan'ın ağabeyi Şenol Çelik, yayına telefonla bağlanarak okları eş Yaşar Beyhan'a çevirdi.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde şok sözler! “Karısının ölmesini diledi”

"KARSININ ÖLMESİNİ DİLEDİ"

Nurgül Beyhan'ın hastanede olduğu dönemde Yaşar Beyhan'ın, "Keşke sen de ölseydin" dediğini ileri süren Çelik, "Karısının ölmesini diledi" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde şok sözler! “Karısının ölmesini diledi”

"BU CİNAYETİN KESİNLİKLE AİLE İÇİNDE YAPILDI"

Kerem Bey, ablasının cinayetinde suçlunun kim olabileceğini sorunca Abdullah Bey ise, eğer cinayet Hacı Abbas'ın apartmanında işlenmiş olsaydı bu apartmana yabancı kimse girmiyor diye düşüneceğini, bu cinayetin aile içinde araştırılmasını istedi. Müge Anlı, bu nedenle de polisin apartmana giren yabancı bir kişiyi bulamadığına dikkat çekti. Abdullah Bey, bu cinayetin kesinlikle aile içinde yapılmış olduğunu yineledi.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde şok sözler! “Karısının ölmesini diledi”

KİRALIK KATİL İDDİASI

Atv canlı yayınında konuşan gizli tanık ise geçtiğimiz yıl eşine söylenen 'kiralık katil' itirafını anlattı. Amca Dilaver'in yeğeni Yusuf'u öldürtmek için yabancı uyruklu kiralık katil aradığını ifade eden gizli tanık açıklamalarıyla şoke etti.