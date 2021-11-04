Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde şok sözler! “Karısının ölmesini diledi”

"BU CİNAYETİN KESİNLİKLE AİLE İÇİNDE YAPILDI"

Kerem Bey, ablasının cinayetinde suçlunun kim olabileceğini sorunca Abdullah Bey ise, eğer cinayet Hacı Abbas'ın apartmanında işlenmiş olsaydı bu apartmana yabancı kimse girmiyor diye düşüneceğini, bu cinayetin aile içinde araştırılmasını istedi. Müge Anlı, bu nedenle de polisin apartmana giren yabancı bir kişiyi bulamadığına dikkat çekti. Abdullah Bey, bu cinayetin kesinlikle aile içinde yapılmış olduğunu yineledi.