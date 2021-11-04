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İnsan beynini böyle aldatıyor! Resme bakınca siz ne görüyorsunuz?

Sosyal medyada birbirinden ilginç onlarca test bulunuyor. Ama bu test diğerlerinden bir hayli farklı, her bakanın farklı şekiller gördüğü bu testte resimlerin hareket ettiğini görüyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o test...

Giriş Tarihi: 04.11.2021 21:17 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 08:43
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Beyin yakan test! Resmin hareket ettiğini görenler dikkat!
Beyin yakan test! Resmin hareket ettiğini görenler dikkat!

Bu testteki resimlerin hareket ettiğini sanabilirsiniz ama gerçek bambaşka. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...

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Beyin yakan test! Resmin hareket ettiğini görenler dikkat!
Beyin yakan test! Resmin hareket ettiğini görenler dikkat!

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

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Beyin yakan test! Resmin hareket ettiğini görenler dikkat!
Beyin yakan test! Resmin hareket ettiğini görenler dikkat!

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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Beyin yakan test! Resmin hareket ettiğini görenler dikkat!
Beyin yakan test! Resmin hareket ettiğini görenler dikkat!

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

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Beyin yakan test! Resmin hareket ettiğini görenler dikkat!
Beyin yakan test! Resmin hareket ettiğini görenler dikkat!

Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.