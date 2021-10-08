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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Stüdyoda ortalık karıştı! Jandarma ekipleri harekete geçti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Sırtından vurularak öldürülen çiftinin eşi Dürdane Kut'a aşk mektupları yazan Ramazan Şahin baş şüpheli olurken canlı yayına gelen yeni görgü tanıkları okları Ersin Çetinkaya'ya çevirdi. Ersin Çetinkaya'nın "ben arkamda kanıt bırakmam" sözleri dikkat çekerken gece tanınmamak için kadın kıyafetleriyle gezdiği iddiası yayına damga vurdu. Cinayetin işlendiği gün nerede olduğunu açıklamakta zorlanan Ersin Çetinkaya'yı cinayet bölgesinde gören bir cinayet tanığı daha ortaya çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından stüdyo bir anda karışırken jandarma ekipleri soruşturma için özel ekip kurdu. İşte Müge Anlı'daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili yaşanan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.10.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 12:58
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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Stüdyoda ortalık karıştı! Jandarma ekipleri harekete geçti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan 2 çocuk babası Mustafa Kut'un ölümüyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Talihsiz çiftçiyi eşiyle aşk dedikodusu çıkan komşusu Ersin Çetinkaya'nın öldürmüş olabileceği ileri sürüldü.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Stüdyoda ortalık karıştı! Jandarma ekipleri harekete geçti!

'Cinayeti onun işlediğine eminin' diyen görgü tanığı Sezer Kaya, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Ersin Çetinkaya'nın olaydan sonrası değişen tavırlarına dikkat çekti. Birlikte yasaklı madde kullandıklarını itiraf eden Osman Diri de Çetinkaya'nın cinayetle bağlantısı olduğunu iddia etti.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Stüdyoda ortalık karıştı! Jandarma ekipleri harekete geçti!

Hem öldürülen çiftçinin eşi Dürdane Kut'u hem de iddiaların odağındaki Ersin Çetinkaya'yı suçlayan Süleyman Şahin, yazdığı mektuplar nedeniyle şüpheli durumda olan babası Ramazan Şahin'e tuzak kurulduğunu ileri sürdü.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Stüdyoda ortalık karıştı! Jandarma ekipleri harekete geçti!

Öldürülen çiftçiyle geçmişten gelen husumetleri olduğu söylenen ve cinayet şüphelisi olan Necati Kır'ın oğluna göre her şeyin sorumlusu Sezer Kaya'ydı.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Stüdyoda ortalık karıştı! Jandarma ekipleri harekete geçti!

CİNAYET BÖLGESİNDE GÖRÜLDÜ

İki çocuk babası çiftçinin öldürüldüğü gün nerede olduğunu açıklamakta zorlanan Ersin Çetinkaya'yı cinayet bölgesinde gören bir cinayet tanığı daha vardı. Mustafa Kut'un dünürü Mehmet Sakar, köyde yaşayan Şevket Gider'in Ersin Çetinkaya'yı tarladan kaçarken gördüğünü ileri sürdü.