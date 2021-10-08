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Esra Erol yayını ihbar kabul edildi! Bebeği kaçırdı stüdyoda gözaltına alındı

19 yaşındaki Kübra, imam nikahlı birliktelik yaşadığı Barış'ın bebeğini kaçırdığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. Barış'ın resmi nikah için kendisini oyaladığını ne kadar ısrar etse de resmi nikah yapmadığını söyleyen genç kız, barışmak için çocuğunu kaçırdığını ileri sürdü. Bebeği geri getirmeyeceğini söyleyen Barış, polis ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 08.10.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 14:31
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Esra Erol yayını ihbar kabul edildi! Bebeği kaçırdı stüdyoda gözaltına alındı

22 yaşındaki Barış ile imam nikâhlı birliktelik yaşayan 19 yaşındaki Kübra, 4 Ekim Pazartesi günü Barış'ın 7 aylık bebeğini kaçırdığı iddiasıyla Esra Erol'da programına başvurdu. Anne Kübra, Barış'ın kendisi ile barışması için çocuğunu kaçırdığını söyledi.

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Esra Erol yayını ihbar kabul edildi! Bebeği kaçırdı stüdyoda gözaltına alındı

Programa telefonla bağlanan Barış ise, Kübra'nın çocuklarına annelik yapmadığını çocuğu bırakıp gittiğini, Kübra'nın sosyal hayatına çok önem verdiğini ve madde kullandığını iddia etti. Kübra ise iddiaları yalanlayarak Barış'ın resmi nikah için kendisini oyaladığını ne kadar ısrar etse de resmi nikah yapmadığını söyledi.

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Esra Erol yayını ihbar kabul edildi! Bebeği kaçırdı stüdyoda gözaltına alındı

Esra Erol, Barış'a Kübra'nın yasal eşi olmadığı için çocuğu kaçırıp alıkoymaktan suç işlediği, bebeği geri getirmesi gerektiğini söyledi. Barış ise bebeği geri getirmediğini Kübra'ya vermeyeceğini söyledi.

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Esra Erol yayını ihbar kabul edildi! Bebeği kaçırdı stüdyoda gözaltına alındı

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Barış ve Kübra'nın arasındaki vesayet tartışmaları esnasında yayını ihbar kabul eden Eyüp Asayiş Şube Müdürlüğü ise stüdyoya gelerek Barış Demir'i canlı yayında gözaltına aldı.

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Esra Erol yayını ihbar kabul edildi! Bebeği kaçırdı stüdyoda gözaltına alındı

Emniyet güçleri eşliğinde götürülen Barış kararının değişmeyeceğini Kübra'ya çocuğu vermeyeceğini söyledi. Sosyal hizmetlerin de Kübra'nın evinde inceleme yapacaklarını söyleyen Esra Erol, Kübra'ya destek sözü vererek, onun da kendisin korumayı öğrenmesi gerektiğini ifade etti.