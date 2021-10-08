Esra Erol yayını ihbar kabul edildi! Bebeği kaçırdı stüdyoda gözaltına alındı

Programa telefonla bağlanan Barış ise, Kübra'nın çocuklarına annelik yapmadığını çocuğu bırakıp gittiğini, Kübra'nın sosyal hayatına çok önem verdiğini ve madde kullandığını iddia etti. Kübra ise iddiaları yalanlayarak Barış'ın resmi nikah için kendisini oyaladığını ne kadar ısrar etse de resmi nikah yapmadığını söyledi.

