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Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi kilit isim ifadeye alındı

Müge Anlı'nın araştırdığı Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme yaşandı. 27 yaşındaki Muhammet Burhan 16 Ağustos 2021 yılında Yeşilırmak Nehri'nin kıyısında başından vurularak öldürüldü. Cinayette şüpheler Muhammet Burhan'ın karısı Fatma Burhan ve karısının sevgilisi Selami Şen üzerinde toplandı. Olayla ilgili Fatma Burhan ve Selami Şen arasında duyulmayan detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yayının ihbar kabul edilmesi üzerine Selami Şen ifadeye alındı. İşte Muhammet Burhan cinayetinde yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:41
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Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi kilit isim ifadeye alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi kilit isim ifadeye alındı

SİLAHLARI İNCELEMEYE ALINDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar kabul edildi, Burhan'ın eşinin sevgilisi Selami Şen ifade vermek üzere karakola götürüldü. Cinayet saatinde cinayet mahallinde olduğu iddia edilen Şen'in evindeki silahları incelemeye alındı.

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Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi kilit isim ifadeye alındı

ŞOKE EDEN DETAYLAR

Muhammet Burhan cinayeti ile Müge Anlı her ayrıntıyı didik didik etmeye devam ediyor. Muhammet Burhan cinayetinden sonra Fatma Burhan'a Selami Şen'in İstanbul'da ev tuttuğu ve çocukları ile orada oturduğu ortaya çıktı. Tüm bu ortaya çıkan detaylar herkesi şaşırttı.

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Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi kilit isim ifadeye alındı

İşte Muhammet Burhan cinayetine dair son gelişmeler...

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Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi kilit isim ifadeye alındı

Muhammed Burhan'ı aldatan Fatma Burhan, cinayetten sonra kuşkulanmasına rağmen sevgilisinin adını jandarmaya vermemişti. Fatma Burhan kendi kirli çamaşırlarını saklarken, eşi Muhammed Burhan'ın, köydeki 2 kadın ile ilişkisi olduğunu iddia edip onların isimlerini jandarmaya vermişti.