Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! Yayın ihbar kabul edildi kilit isim ifadeye alındı

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Muhammet Burhan cinayeti ile Müge Anlı her ayrıntıyı didik didik etmeye devam ediyor. Muhammet Burhan cinayetinden sonra Fatma Burhan'a Selami Şen'in İstanbul'da ev tuttuğu ve çocukları ile orada oturduğu ortaya çıktı. Tüm bu ortaya çıkan detaylar herkesi şaşırttı.