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Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Mahallede büyük panik | Ekipler özel kıyafet ile içeri girdi

Son dakika haberine göre: Adana'da 34 yaşındaki jeofizik mühendisi B.A., ofisinde hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç mühendis yaşamını yitirdi. Siyanür içerek intihar etiği ileri sürülen B.A.'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:26
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Adana’da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Mahallede büyük panik | Ekipler özel kıyafet ile içeri girdi

Adana'da 34 yaşındaki jeofizik mühendisi B.A., internet üzerinde sipariş verdiği siyanürü kahveye karıştırarak intihar ettiği ileri sürüldü. 'Siyanürle intihar' iddiası üzerine AFAD ekipleri Nükler Biyolijik ve Kimyasal (NBC) kıyafetini girerek genç mühendisin ofisinde inceleme yaptı.

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Adana’da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Mahallede büyük panik | Ekipler özel kıyafet ile içeri girdi

Ofiste siyanüre benzeyen maddeye rastlanmadığı öğrenilirken yaşamını yitiren B.A.'nın naaşı otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Polis intihar ile ilgili soruşturma başlattı.

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Adana’da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Mahallede büyük panik | Ekipler özel kıyafet ile içeri girdi

YAKINLARINA MESAJ ATTI
Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ziyapaşa Bulvarında bir apartmanın birinci katında iş yeri bulunan jeofizik mühendisi B.A., sabah saatlerinde ofisine geldi.

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Adana’da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Mahallede büyük panik | Ekipler özel kıyafet ile içeri girdi

Genç mühendis yakınlarına intihar edeceğine yönelik mesaj attı. B.A.'nın yakınları mesajı üzerine ofise gitti. B.A.'nın hareketsiz bir şekilde bulununca hemen ambulans çağrıldı. Genç adam kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Adana’da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Mahallede büyük panik | Ekipler özel kıyafet ile içeri girdi

ÖZEL KIYAFETLE OFİSE GİRİLDİ

Polis ekipleri, mühendisin internetten siyanür sipariş edip onu da kahve ile içerek intihar ettiği iddiasına ulaşınca olay yerine hemen AFAD ekiplerini de çağırdı.