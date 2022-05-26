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Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Mahallede büyük panik | Ekipler özel kıyafet ile içeri girdi
Son dakika haberine göre: Adana'da 34 yaşındaki jeofizik mühendisi B.A., ofisinde hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç mühendis yaşamını yitirdi. Siyanür içerek intihar etiği ileri sürülen B.A.'nın ölüm nedeni araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:28Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:26