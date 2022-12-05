Müge Anlı'daki kiralık katil pazarlığı stüdyoyu karıştırdı! Canlı yayında olay yüzleşme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Nahit Şanal cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Nahit Şansal'ı öldürmek için kızı Sema Baysal'ın kiralık katil tutulduğunu ileri süren Alpin Düzgüner, yayının ardından ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti. Savcı karşısına çıkan Alpin Düzgüner, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Düzgüner canlı yayında Sema Baysal ile yüzleşti. Tarafların karşılaşmasında gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...