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Müge Anlı'daki kiralık katil pazarlığı stüdyoyu karıştırdı! Canlı yayında olay yüzleşme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Nahit Şanal cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Nahit Şansal'ı öldürmek için kızı Sema Baysal'ın kiralık katil tutulduğunu ileri süren Alpin Düzgüner, yayının ardından ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti. Savcı karşısına çıkan Alpin Düzgüner, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Düzgüner canlı yayında Sema Baysal ile yüzleşti. Tarafların karşılaşmasında gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 14:18
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Müge Anlı’daki kiralık katil pazarlığı stüdyoyu karıştırdı! Canlı yayında olay yüzleşme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Nahit Şansal cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Nahit Şansal'ın şüpheli ölümünde kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğunu söyleyen Alpin Düzgüner, yayının ardından ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti.

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Müge Anlı’daki kiralık katil pazarlığı stüdyoyu karıştırdı! Canlı yayında olay yüzleşme

"KİRALIK KATİL SUÇLAMASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Burada cumhuriyet savcısının talimatıyla polis noktasında gözaltına alınan Alpin Düzgüner, Firüzköy Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Alpin Düzgüner, yaptığı açıklamada, "Ben üzerime atılan bu kiralık katil suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Üzerimden kaldırılmasını istiyorum" dedi.

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Müge Anlı’daki kiralık katil pazarlığı stüdyoyu karıştırdı! Canlı yayında olay yüzleşme

Sema Baysal kiralık katil iddiasıyla gözaltına alınan ismi teşhis amacıyla polis merkezine çağrıldı. 11 aydır ulaşamadığı isimle Müge Anlı sayesinde yüzleştiğini söyledi.

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Müge Anlı’daki kiralık katil pazarlığı stüdyoyu karıştırdı! Canlı yayında olay yüzleşme

Sema Baysal, "Karakoldan telefon geldi. Şahsın teşhisi için beni davet ettiler. Program aracılığıyla yaklaşık 11 aydır ortaya çıkmayan şahıs, 3. günde ortaya çıktı. Bu çok sevindirici diye düşünüyorum." dedi.

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Müge Anlı’daki kiralık katil pazarlığı stüdyoyu karıştırdı! Canlı yayında olay yüzleşme

"İPEK'İN BİR FOTOĞRAFINI MI GÖRDÜ?"

Alpin Düzgüner'in doğruluktan uzak açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Sema Baysal, birden fazla şüphe üzerinde duruyor.