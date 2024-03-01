01 Mart 2024, Cuma
Müge Anlı'daki Kezban Ünal olayı şoke etti! Canlı yayında konuşulanlar pes dedirtti! "Terbiyesiz..."
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği konularla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programa katılan Hacer Dursun'un iddiaları herkesi şoke etmişti..25 yıllık eşi Hüseyin Dursun'un 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia eden Hacer Dursun, kocası Hüseyin ve yeğeni Kezban ile canlı yayında yüzleşti. Genç kızın itirafları ise herkesi hayrete düşürdü. İşte Kezban Ünal olayının detayları...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:42
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14