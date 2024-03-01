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Müge Anlı'daki Kezban Ünal olayı şoke etti! Canlı yayında konuşulanlar pes dedirtti! "Terbiyesiz..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği konularla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programa katılan Hacer Dursun'un iddiaları herkesi şoke etmişti..25 yıllık eşi Hüseyin Dursun'un 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia eden Hacer Dursun, kocası Hüseyin ve yeğeni Kezban ile canlı yayında yüzleşti. Genç kızın itirafları ise herkesi hayrete düşürdü. İşte Kezban Ünal olayının detayları...

Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:42
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Müge Anlı’daki Kezban Ünal olayı şoke etti! Canlı yayında konuşulanlar pes dedirtti! Terbiyesiz...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümünde izleyiciyi şoke eden bir olay yaşandı. Kaçırıldığı iddia edilen Kezban ile eniştesi Hüseyin, hala Hacer'le canlı yayında yüzleşti. Genç kız, kendi isteğiyle eniştesiyle olduğunu söyleyerek halasını suçladı. Ortaya çıkan yeni iddialar ise herkesi şoke etti. Hala ve yeğen arasında gerçin anlar yaşandı. İşte Kezban Ünal olayıyla ilgili son gelişmeler...

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Müge Anlı’daki Kezban Ünal olayı şoke etti! Canlı yayında konuşulanlar pes dedirtti! Terbiyesiz...

1.5 aydır eşi Hüseyin Dursun'a ulaşamayan Hacer Dursun, çaresizlik içinde Müge Anlı'nın programına katıldı. 27 yıllık eşinin, 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia eden Dursun'un söyledikleri milyonları şoke etmişti.

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Müge Anlı’daki Kezban Ünal olayı şoke etti! Canlı yayında konuşulanlar pes dedirtti! Terbiyesiz...

1 Mart tarihli bölümde, Müge Anlı'nın stüdyolarında büyük bir yüzleşme yaşandı. Hacer Dursun, 17 yıldır baktığı yeğeni Kezban ve kocası Hüseyin ile bir araya geldi. İddiaların odağındaki enişte Hüseyin ile karısının yeğeni Kezban'la ilişki yaşadıklarını ve birlikte kaçtıklarını söyledi.

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Müge Anlı’daki Kezban Ünal olayı şoke etti! Canlı yayında konuşulanlar pes dedirtti! Terbiyesiz...

21 yaşındaki Kezban Ünal, 50 yaşındaki eniştesi Hüseyin ile ilişki yaşadığını açıkladı. Kezban, isteği dışında değil, aksine isteyerek bu ilişkiye girdiğini belirtti. Halasının sürekli baskıları altında olduğunu ve bu durumdan bunaldığını ifade etti. Halasının kendisine şiddet uyguladığını dile getiren Kezban, bu nedenle intihar etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Kezban, "Eniştem beni zorla kaçırmadı. Ben ona 1 yıldır platonik bir şekilde aşıktım. Baskılardan dolayı ben ona sığındım. Beni sokaklarda yatırdılar. Ben onu zorlamadım, aksine intihar edecektim."

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Müge Anlı’daki Kezban Ünal olayı şoke etti! Canlı yayında konuşulanlar pes dedirtti! Terbiyesiz...

"ÇOCUĞU ÖLDÜĞÜNDE METRESİNİN YANINDAYDI"

Yayına bağlanan Hacer'in kuzeni Yakup Ünal, Hüseyin ve Hacer'in 13 yaşında bir çocukları olduğunu ve bu çocuğun trafik kazasında hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Hüseyin çocuk hayatını kaybettiğinde metresinin yanındaydı" şeklinde bir iddia ortaya attı. Yayına bağlanan kişilerin sözleri üzerine Hüseyin "Bu nasıl bir adalet ya" diyerek tepki gösterdi.