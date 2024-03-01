Müge Anlı'daki Kezban Ünal olayı şoke etti! Canlı yayında konuşulanlar pes dedirtti! "Terbiyesiz..."

21 yaşındaki Kezban Ünal, 50 yaşındaki eniştesi Hüseyin ile ilişki yaşadığını açıkladı. Kezban, isteği dışında değil, aksine isteyerek bu ilişkiye girdiğini belirtti. Halasının sürekli baskıları altında olduğunu ve bu durumdan bunaldığını ifade etti. Halasının kendisine şiddet uyguladığını dile getiren Kezban, bu nedenle intihar etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Kezban, "Eniştem beni zorla kaçırmadı. Ben ona 1 yıldır platonik bir şekilde aşıktım. Baskılardan dolayı ben ona sığındım. Beni sokaklarda yatırdılar. Ben onu zorlamadım, aksine intihar edecektim."