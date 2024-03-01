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Aziz Yıldırım ile kızının imzası taklit edip dolandırdı! Eşine attığı mesajlar şoke etti

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından olan Aziz Yıldırım ve kızı Gülşah Yıldırım Gordi muhasebecinin yaptığı akılalmaz olay ile dolandırıldı. Yıldırım'ın dolandırıcılık mağduru olduğu davada yeni gelişme yaşandı. Baba-kızın imzasını taklit edip 763 bin lirayı zimmetine geçiren firari muhasebecinin ifadesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:32
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Aziz Yıldırım ile kızının imzası taklit edip dolandırdı! Eşine attığı mesajlar şoke etti

Fenerbahçe efsane başkanı Aziz Yıldırım'a ait denizcilik şirketinde muhasebeci olarak çalışan Murat E.'nin, imza taklit ederek sahte banka talimatlarıyla 763 bin lira zimmetine geçirmesine ilişkin 13 yıla kadar hapsinin istendiği davada, hakkında yakalama kararı olan sanığın celse arası mahkemeye gelip ifade verdiği ortaya çıktı.

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Aziz Yıldırım ile kızının imzası taklit edip dolandırdı! Eşine attığı mesajlar şoke etti

"BİR ANDA HABERSİZ AYRILDIĞIM İÇİN SUÇLADILAR"
İddialara göre Temmuz 2022'de kayıplara karışan Murat E. müşterilere yapması gereken ödemeleri eksik yapıyor, geri kalan miktarı ise nakit olarak kendisi alıyordu. Murat E. bununla da yetinmeyip şirket sahipleri Aziz Yıldırım ile kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin imzalarını taklit ederek bankalara sahte talimatlar yazdı. Yüklü miktar parayı zimmetine geçirdi.

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Aziz Yıldırım ile kızının imzası taklit edip dolandırdı! Eşine attığı mesajlar şoke etti

Celse arası mahkemeye gelip ifade veren Murat E., 20 yıldır aynı şirkette çalıştığını söyleyerek, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle iş yerinden bir anda ayrılıp kendisini dinlenmeye çektiğini öne sürdü.

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Aziz Yıldırım ile kızının imzası taklit edip dolandırdı! Eşine attığı mesajlar şoke etti

Müşterilere yapılan ödemelerin Aziz Yıldırım ve kızının talimatıyla yapıldığını belirten Murat E., "Benim hesabıma avans ödemesi de gönderildiği doğru ancak kendim yapmadım.

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Aziz Yıldırım ile kızının imzası taklit edip dolandırdı! Eşine attığı mesajlar şoke etti

Şirketteki yetkilim onay verdikten sonra avans ödemesi hesabıma geldi. Eşime attığım 'ben çok battım kaçtım hepsi benim yediğim paralar' ifadeleri şahsi borçlarımdan kaynaklanıyor.