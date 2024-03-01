HaberlerGaleriAziz Yıldırım ile kızının imzası taklit edip dolandırdı! Eşine attığı mesajlar şoke etti
Aziz Yıldırım ile kızının imzası taklit edip dolandırdı! Eşine attığı mesajlar şoke etti
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından olan Aziz Yıldırım ve kızı Gülşah Yıldırım Gordi muhasebecinin yaptığı akılalmaz olay ile dolandırıldı. Yıldırım'ın dolandırıcılık mağduru olduğu davada yeni gelişme yaşandı. Baba-kızın imzasını taklit edip 763 bin lirayı zimmetine geçiren firari muhasebecinin ifadesi ortaya çıktı.