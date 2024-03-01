Aziz Yıldırım ile kızının imzası taklit edip dolandırdı! Eşine attığı mesajlar şoke etti

"BİR ANDA HABERSİZ AYRILDIĞIM İÇİN SUÇLADILAR"

İddialara göre Temmuz 2022'de kayıplara karışan Murat E. müşterilere yapması gereken ödemeleri eksik yapıyor, geri kalan miktarı ise nakit olarak kendisi alıyordu. Murat E. bununla da yetinmeyip şirket sahipleri Aziz Yıldırım ile kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin imzalarını taklit ederek bankalara sahte talimatlar yazdı. Yüklü miktar parayı zimmetine geçirdi.