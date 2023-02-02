Müge Anlı’daki kayıp kuzenlerle ilgili flaş gelişme! Stüdyodaki gözaltı ortalığı karıştırdı

"Mustafa Yılmaz, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuyordu. Aileme Mustafa'dan bahsettim. Onay vermediler. 28 Aralık günü Mustafa ile kaçtım. Baban peşimizi bırakmadı. Her gün tehdit ediyordu. 22 Ocak Pazar günü kahvaltıya gitmiştik. Mustafa beni eve bırakmaya geldiğinde kardeşi Büşra, Onur'un görüşmek istediğini söyledi. Onur teyzesinin oğlu, benim de amcamın oğluydu. Evden 'Kuzenim Onur ile görüşeceğim' diyerek çıktı. Daha da gören olmadı"