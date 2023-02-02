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Müge Anlı’daki kayıp kuzenlerle ilgili flaş gelişme! Stüdyodaki gözaltı ortalığı karıştırdı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan kuzenler Mustafa ve Onur Yılmaz'la ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan Nurten Yılmaz eşi Mustafa'nın babası tarafından kaçırıldığını belirtip belirtip "Babam, eşimi işkence ederek öldürmüş olabilir" dedi. İddialar üzerine arama çalışmaları başlatılırken emniyet ekipleri düzenledikleri şafak operasyonuyla şüpheli kayınpeder ve ailesini gözaltına aldı. Canlı yayında flaş bir gelişme daha yaşandı. Hatice Yılmaz canlı yayında gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'daki son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 02.02.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 13:12
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Müge Anlı’daki kayıp kuzenlerle ilgili flaş gelişme! Stüdyodaki gözaltı ortalığı karıştırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Nurten Yılmaz eşi Mustafa Yılmaz'ın kayıplara karıştığını ve babası tarafından öldürülmüş olabileceğini açıklayıp yardım istemişti.

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Müge Anlı’daki kayıp kuzenlerle ilgili flaş gelişme! Stüdyodaki gözaltı ortalığı karıştırdı

22 Ocak'ta yaşadığı şehir olan Elazığ'da ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Mustafa Yılmaz ile ilgili konuşan Nurten Yılmaz şu açıklamayı yapmıştı:

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Müge Anlı’daki kayıp kuzenlerle ilgili flaş gelişme! Stüdyodaki gözaltı ortalığı karıştırdı

"Mustafa Yılmaz, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuyordu. Aileme Mustafa'dan bahsettim. Onay vermediler. 28 Aralık günü Mustafa ile kaçtım. Baban peşimizi bırakmadı. Her gün tehdit ediyordu. 22 Ocak Pazar günü kahvaltıya gitmiştik. Mustafa beni eve bırakmaya geldiğinde kardeşi Büşra, Onur'un görüşmek istediğini söyledi. Onur teyzesinin oğlu, benim de amcamın oğluydu. Evden 'Kuzenim Onur ile görüşeceğim' diyerek çıktı. Daha da gören olmadı"

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Müge Anlı’daki kayıp kuzenlerle ilgili flaş gelişme! Stüdyodaki gözaltı ortalığı karıştırdı

Mustafa Yılmaz'dan bir gün sonra ise kuzeni Onur Yılmaz kayıplara karışmıştı. Nurten Yılmaz'ın birkaç haftalık eşinin kaybolmasına ilişkin babasından şüphelendiğini söylemişti.

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Müge Anlı’daki kayıp kuzenlerle ilgili flaş gelişme! Stüdyodaki gözaltı ortalığı karıştırdı

"İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Yılmaz, açıklamasında "Benim bütün ailem Mustafa'yı, Mustafa'nın ailesini, kardeşlerini tehdit ediyordu. 'Küçük kardeşlerinizi öldürürüz, kızınızı kaçırırız. Mustafa seni öldüreceğiz. Senin kanını asfalta sereceğiz. Ölmek için yalvaracaksın.' gibi… Babamın söylediklerini şu an ben yaşıyorum. Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.