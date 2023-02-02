02 Şubat 2023, Perşembe
Müge Anlı’daki kayıp kuzenlerle ilgili flaş gelişme! Stüdyodaki gözaltı ortalığı karıştırdı
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan kuzenler Mustafa ve Onur Yılmaz'la ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan Nurten Yılmaz eşi Mustafa'nın babası tarafından kaçırıldığını belirtip belirtip "Babam, eşimi işkence ederek öldürmüş olabilir" dedi. İddialar üzerine arama çalışmaları başlatılırken emniyet ekipleri düzenledikleri şafak operasyonuyla şüpheli kayınpeder ve ailesini gözaltına aldı. Canlı yayında flaş bir gelişme daha yaşandı. Hatice Yılmaz canlı yayında gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'daki son dakika gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 02.02.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 13:12
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