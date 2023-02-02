02 Şubat 2023, Perşembe
Araknofobisi olanlar dikkat! İnternetten satışa çıkardılar: Tanesi 2 bin 500 TL
Ana vatan Avustralya ile Amazon ormanları olan dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan tarantulalar, tanesi 2.500 TL'den satışa çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:05
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