Araknofobisi olanlar dikkat! İnternetten satışa çıkardılar: Tanesi 2 bin 500 TL

YENİ TAŞINDIĞI EVDE BULDU

İngiltere'de yaşayan bir adam evini değiştirmek istedi ve yeni bir eve taşındı. Ancak yeni evinde onu bir sürpriz bekliyordu. Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü.