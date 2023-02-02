02 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Araknofobisi olanlar dikkat! İnternetten satışa çıkardılar: Tanesi 2 bin 500 TL

Araknofobisi olanlar dikkat! İnternetten satışa çıkardılar: Tanesi 2 bin 500 TL

Ana vatan Avustralya ile Amazon ormanları olan dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan tarantulalar, tanesi 2.500 TL'den satışa çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:05
  • 1
  • 80
Araknofobisi olanlar dikkat! İnternetten satışa çıkardılar: Tanesi 2 bin 500 TL

Dünyada yaklaşık 900 türü bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklembacaklı grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Lasiodora parahybana', 'Tliltocatl albopilosum' ve 'Pterinochilus Murinus' cinsi tarantulalar, tanesi 125 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 80
Araknofobisi olanlar dikkat! İnternetten satışa çıkardılar: Tanesi 2 bin 500 TL

Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:

"Türkiye'nin her yerine güvenli bir şekilde kargo yapabilirim. Ekstra yanında ufak yaşam alanı ve idare etmelik mikro un kurdu verilecektir. Lütfen gün içinde iletişime geçiniz', 'Toplu alımlarda indirim yapılır', 'Yem yemesinde hiçbir problemi yoktur. Elime almaya cesaret edemediğim için agresif mi, değil mi bilmiyorum.

  • 3
  • 80
Araknofobisi olanlar dikkat! İnternetten satışa çıkardılar: Tanesi 2 bin 500 TL

Teraryumdan kaçma gibi huyları yok. Çok güzel bir canlıdır. Renkleri yerindedir. Fiyata teraryumu da dahildir. Cinsiyetinden tam emin değilim ama yüzde 80 dişi', 'Dişi erkek murinus canlı yoğunluğundan dolayı satılıktır. Nakit olması önceliktir fakat mantıklı takas tekliflerine açığım. Rakamda pazarlık yoktur."

  • 4
  • 80
Araknofobisi olanlar dikkat! İnternetten satışa çıkardılar: Tanesi 2 bin 500 TL

26 BİN 390 LİRA CEZASI VAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

  • 5
  • 80
Araknofobisi olanlar dikkat! İnternetten satışa çıkardılar: Tanesi 2 bin 500 TL

YENİ TAŞINDIĞI EVDE BULDU

İngiltere'de yaşayan bir adam evini değiştirmek istedi ve yeni bir eve taşındı. Ancak yeni evinde onu bir sürpriz bekliyordu. Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü.