Müge Anlı'daki cinayetin detayları! 75 yaşındaki kadını kim öldürdü? Sevim Yıldırım'ın katili oğlu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Çankırı'da yaşanan şüpheli bir ölüm olayını araştırmaya devam ediyor. 75 yaşındaki Sevim Yıldırım, bir pirinç tarlasında ölü olarak bulundu. Olayın detayları merakla araştırılırken, Yıldırım'ın oğlu Ergün Bey ise çelişkili ifadeleriyle dikkat çekiyor. Peki, Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? İşte haberin detayları...