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Müge Anlı'daki cinayetin detayları! 75 yaşındaki kadını kim öldürdü? Sevim Yıldırım'ın katili oğlu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Çankırı'da yaşanan şüpheli bir ölüm olayını araştırmaya devam ediyor. 75 yaşındaki Sevim Yıldırım, bir pirinç tarlasında ölü olarak bulundu. Olayın detayları merakla araştırılırken, Yıldırım'ın oğlu Ergün Bey ise çelişkili ifadeleriyle dikkat çekiyor. Peki, Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:33
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Müge Anlı’daki cinayetin detayları! 75 yaşındaki kadını kim öldürdü? Sevim Yıldırım’ın katili oğlu mu?

Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi.

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Müge Anlı’daki cinayetin detayları! 75 yaşındaki kadını kim öldürdü? Sevim Yıldırım’ın katili oğlu mu?

Sevim Yıldırım'ın ölü bulunduğunda yüzünde darp izlerinin olması ve kış günü ayağında terlik olması cinayet şüphesini güçlendirdi.

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Müge Anlı’daki cinayetin detayları! 75 yaşındaki kadını kim öldürdü? Sevim Yıldırım’ın katili oğlu mu?

Kız kardeşlerin annelerinin ölümüne dair şüphelendiği tek isim ise erkek kardeşleri Ergün oldu. Abilerinin daha önce amcalarını öldürdüğü için şüphelendiklerini söyleyen kız kardeşler, canlı yayında iddialarda bulundu.

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Müge Anlı’daki cinayetin detayları! 75 yaşındaki kadını kim öldürdü? Sevim Yıldırım’ın katili oğlu mu?

Ergün'ün tek derdinin para olduğunu söyleyen kardeşler, annelerinin sakladığı paraların da ortada olmadığını ileri sürdü. Ergün Yıldırım ve sevgilisi Asiye Boyacı haklarındaki iddialara yanıt vermek üzere stüdyoya geldi.

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Müge Anlı’daki cinayetin detayları! 75 yaşındaki kadını kim öldürdü? Sevim Yıldırım’ın katili oğlu mu?

Programın odak noktası ise, Ergün Yıldırım ve Asiye Boyacı'nın oğlu arasında yaşanan maaş anlaşmazlığı oldu. Asiye Boyacı'nın oğlu, Ergün Yıldırım'ın kendisine baskı yaparak maaşının büyük bir kısmını aldığını öne sürdü.