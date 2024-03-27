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Bu 5 Ürünü Bulaşık Makinesine Koyarsanız Pişman Olursunuz! Ömründen 40 Yıl Götürüyor

Evimizdeki hayatı kolaylaştıran ev aletleri arasında bulaşık makineleri önemli bir yere sahiptir. Ancak, mutfakta vazgeçilmez yardımcılarımız olan bulaşık makinelerini etkili ve uzun ömürlü bir şekilde kullanmak için dikkat etmemiz gereken bazı detaylar bulunmaktadır. Her ürünün bulaşık makinesine uygun olmadığını bilmek önemlidir. İşte, bulaşık makinenizin ömrünü uzatmak için dikkat etmeniz gereken ürünler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 11:09
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Bu 5 Ürünü Bulaşık Makinesine Koyarsanız Pişman Olursunuz! Ömründen 40 Yıl Götürüyor

Mutfakların en büyük yardımcılarından biri olan bulaşık makineleri, zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak her teknolojik cihaz gibi, bulaşık makineleri de özen ister. Makinenize doğru şekilde bakmaz ve yanlış ürünleri yıkarsanız, beklenmedik arızalara yol açabilir ve cihazın ömrünü kısaltabilirsiniz. İşte bulaşık makineniz için tehlike oluşturan ve yıkamaktan kaçınmanız gereken beş ürün:

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Bu 5 Ürünü Bulaşık Makinesine Koyarsanız Pişman Olursunuz! Ömründen 40 Yıl Götürüyor

1. Plastik Dondurma Kapları: Yüksek Isıda Erime Tehlikesi

Bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken ilk ürün, şüphesiz ki plastik dondurma kapları. Bu kaplar, makinedeki yüksek ısı nedeniyle eriyebilir ve eriyen plastikler makinenin iç mekanizmasına zarar verebilir. Ayrıca, erimiş plastik gıda güvenliği açısından da sorun teşkil edebilir.

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Bu 5 Ürünü Bulaşık Makinesine Koyarsanız Pişman Olursunuz! Ömründen 40 Yıl Götürüyor

2. Kristal Bardaklar: Hassas Yapılarına Dikkat!

Kristal bardaklar, zarif yapılarıyla sofralarımızı süslerken, bulaşık makinesinin kaba kuvvetine dayanıklı değiller. Yüksek basınç ve sıcaklık, kristal bardakların kırılmasına neden olabilir. Bu durum, hem değerli bardaklarınızın zarar görmesi hem de makinenizin cam kırıkları yüzünden arızalanması riskini beraberinde getirir.

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Bu 5 Ürünü Bulaşık Makinesine Koyarsanız Pişman Olursunuz! Ömründen 40 Yıl Götürüyor

3. Termoslar: İzolasyonları Bozulabilir

Bulaşık makinesine atılmaması gereken bir diğer ürün ise termoslardır. Termosların iç yüzeyindeki izolasyon malzemesi, bulaşık makinesinin sıcaklığına maruz kaldığında bozulabilir. Bu da termosun sıcak veya soğuk tutma özelliğinin kaybolmasına yol açabilir.

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Bu 5 Ürünü Bulaşık Makinesine Koyarsanız Pişman Olursunuz! Ömründen 40 Yıl Götürüyor

4. Teflon Tavalar: Kaplama Hasarı Riski

Teflon tavalar, mutfaklarımızın vazgeçilmez araçlarından. Ancak teflon kaplamanın bulaşık makinesinde zarar görebileceğini unutmamak gerekir. Yüksek sıcaklık, teflon kaplamanın çizilmesine veya soyulmasına neden olabilir. Bu da tavanın yemek yapımı sırasında sağlıklı olmayan maddelerin yiyeceklere karışmasına neden olabilir.