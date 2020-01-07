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Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay’ın katili kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü canlı yayınında henüz 15 yaşındayken öldürülen Çağla Tuğaltay olayı işlendi. Bundan tam 20 yıl önce okul dönüşü abisinin yatağında ölü bulunan Çağla Tuğaltay'ın annesi canlı yayına katıldı. Çağla'nın ölümünün ardından tırnaklarında bulunan deri ve tüy kalıntılarından alınan DNA örnekleri katilin tespit edilmesine yardımcı olmazken genç kızın cinayetinin aydınlatılabilmesi için 6 ay kaldı. Çağla Tuğaltay'ın annesi dosya kapanmadan önce kızının katilinin bulunmasını için o çevrede oturanlardan yardım istedi.

Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 14:19
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Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay’ın katili kim?

5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'de öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın annesi bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Tam 20 yıl önce Çağla Tuğaltay abisi İlker Tuğaltay'ın yatağında boğazı kesilmiş halde bulundu. Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarında alınan DNA'sı kalıntıları katilin kimliğinin belirlenmesine katkı sunmadığı için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı.

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Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay’ın katili kim?

Acılı anne 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınında zaman aşımına uğramak üzere olan dosya için yardım istedi.

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Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay’ın katili kim?

5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'deki evlerinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi bugün Müge Anlı canlı yayınında, "Görgü tanığı varsa lütfen konuşsun" diyerek yardım istedi.

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Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay’ın katili kim?

ÇAĞLA TUĞALTAY MÜGE ANLI OLAYI NEDİR?

Çağla Tuğaltay 15 yaşındayken okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarından DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı.

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Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay’ın katili kim?

Dosyanın zaman aşımıyla kapanmasına sadece altı ay var. Bugünlerde o katil dosyanın kapanması için, Çağla'nın ailesi ise katilin yakalanması için geri sayıma devam ediyor.