Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay olayı nedir? 20 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay’ın katili kim?
Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü canlı yayınında henüz 15 yaşındayken öldürülen Çağla Tuğaltay olayı işlendi. Bundan tam 20 yıl önce okul dönüşü abisinin yatağında ölü bulunan Çağla Tuğaltay'ın annesi canlı yayına katıldı. Çağla'nın ölümünün ardından tırnaklarında bulunan deri ve tüy kalıntılarından alınan DNA örnekleri katilin tespit edilmesine yardımcı olmazken genç kızın cinayetinin aydınlatılabilmesi için 6 ay kaldı. Çağla Tuğaltay'ın annesi dosya kapanmadan önce kızının katilinin bulunmasını için o çevrede oturanlardan yardım istedi.
Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:17Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 14:19