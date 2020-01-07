En ucuz hac 26 bin TL olacak! Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

Hacı adayları heyecanla hac kuralarını bekliyor. Hac kura çekimine kısa bir süre kala açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye'de 2 milyon 300 bin kişi hacca gitmek için sıra bekliyor. Bu yıl Türkiye'den 83 bin 400 kişi hacca gidecek. Nüfus artışı nedeniyle 3 binin üzerinde ilave kontenjan hakkı ülkemize verildi. Hac ücretleri de bu yıl artacak. Geçen yıl 15 bin 400 riyal olan en ucuz hac ücreti, bu yıl 16 bin 200 riyal bandında olacak. TL karşılığı olarak ise 26 bin TL ödenmesi gerekecek. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır? İşte hac kuraları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ve detayları...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





