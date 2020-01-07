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En ucuz hac 26 bin TL olacak! Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

Hacı adayları heyecanla hac kuralarını bekliyor. Hac kura çekimine kısa bir süre kala açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye'de 2 milyon 300 bin kişi hacca gitmek için sıra bekliyor. Bu yıl Türkiye'den 83 bin 400 kişi hacca gidecek. Nüfus artışı nedeniyle 3 binin üzerinde ilave kontenjan hakkı ülkemize verildi. Hac ücretleri de bu yıl artacak. Geçen yıl 15 bin 400 riyal olan en ucuz hac ücreti, bu yıl 16 bin 200 riyal bandında olacak. TL karşılığı olarak ise 26 bin TL ödenmesi gerekecek. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır? İşte hac kuraları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ve detayları...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 12:20
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En ucuz hac 26 bin TL olacak! Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

Hac kura çekimine kısa bir süre kala yoğun şekilde arayışlar sürüyor. Hacca gidecek olan vatandaşlar kura çekimi tarihi ve saati kadar, en ucuz hac ücretini de araştırıyor. En ucuz hac ücreti bu yıl 26 bin TL'yi bulacak. Suudi Arabistan'ın yaptığı ek artışlar nedeniyle 16 bin 300 riyalin gözden çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Türkiye'den 2 milyon 300 bin kişi hacca gitmek için bekliyor. Ancak bu yıl 3 bin civarında artışla 83 bin 400 kişi hac ibadetini gerçekleştirebilecek. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar...

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En ucuz hac 26 bin TL olacak! Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

HAC KURASI NE ZAMAN?

2 milyonu aşkı Hacı adayının beklediği hac kurası 9 Ocak Perşembe günü çekilecek ve saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.

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En ucuz hac 26 bin TL olacak! Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

HACI ADAYLARINA ŞİFRE UYARISI

2020 yılı Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekiliyor. Kurada Hac kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının 13 Ocak Pazartesi sabahı kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için muhakkak e-devlet şifresi almış olmaları gerektiği bildirildi. Hac kurasına grup halinde giren hacı adaylarının sadece grup başı olan kişilerin e-devlet şifresi almasının yeterli olacağı açıklandı.

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En ucuz hac 26 bin TL olacak! Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

EN UCUZ HAC ÜCRETİ 26 BİN TL OLACAK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, geçen yıldan bu yıla artan maliyetler ve ek vergiler olduğunu söyledi. Şahin, "En ucuz hac ücretinin 16 bin 300 riyal olacağını düşünüyorum " dedi.

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En ucuz hac 26 bin TL olacak! Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

BU YIL 175 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Diyaeddin Şahin, Türkiye'de yıllardan beri hacca gitmek için başvuran ve kurada isminin çıkmasını bekleyen yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi olduğunu ve bu rakamın 175 bine yakının bu sene hacca gitmek için başvuranlardan oluştuğunu belirtti.