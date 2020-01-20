Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi! Şüpheliden DNA örneği alındı

Müge Anlı'da ele alınan Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Henüz 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetinin üzerinden 19.5 yıl geçti. Dosyanın zaman aşımı nedeniyle kapatılmasına 6 ay kala Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Gülnur Saygı, dosyanın kapanmaması ve katillerin bulunması için yardım istedi. TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa hazırlığı başlatılırken Müge Anlı'ya gelen ihbarlar sonrası harekete geçen savcılıktan sevindiren haber geldi. İşte 20 Ocak 2020 Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...