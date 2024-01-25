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Haberler Galeri Müge Anlı'daki Ali Diken cinayetinde şoke eden bir gelişme daha: Önce yakın arkadaşını, sonra baldızını...! Battaniye detayı ise adeta kan dondurdu

Müge Anlı'daki Ali Diken cinayetinde şoke eden bir gelişme daha: Önce yakın arkadaşını, sonra baldızını...! Battaniye detayı ise adeta kan dondurdu

Müge Anlı'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı'nın programında Türkiye'yi sarsan bir cinayet itirafı gündeme bomba gibi düştü. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in, en yakın arkadaşı tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Diken'in cesedinin çıkarılmasının ardından, aynı bölgeden sadece 30 metre uzağında, battaniyeye sarılı 26 yaşında bir kadın cesedi bulundu .İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:26
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Müge Anlı’daki Ali Diken cinayetinde şoke eden bir gelişme daha: Önce yakın arkadaşını, sonra baldızını...! Battaniye detayı ise adeta kan dondurdu

20 Aralık 2023 tarihinde kaybolan Ali Diken'in annesi, ablası ve yengesi, 32 yaşındaki adamı bulmak için yardım istemek üzere Müge Anlı'nın programına çıkmıştı. Günlerdir kayıp olan Ali Diken'in akıbeti, canlı yayında ortaya çıkan şok edici gerçekle aydınlandı. Diken'in gömüldüğü yerin birkaç metre uzağında bir ceset daha bulundu. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’daki Ali Diken cinayetinde şoke eden bir gelişme daha: Önce yakın arkadaşını, sonra baldızını...! Battaniye detayı ise adeta kan dondurdu

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için Müge Anlı'nın ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’daki Ali Diken cinayetinde şoke eden bir gelişme daha: Önce yakın arkadaşını, sonra baldızını...! Battaniye detayı ise adeta kan dondurdu

ZANLI GÖZALTINA ALINDI!

36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Zeynel Boyacı (33), şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı.

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Müge Anlı’daki Ali Diken cinayetinde şoke eden bir gelişme daha: Önce yakın arkadaşını, sonra baldızını...! Battaniye detayı ise adeta kan dondurdu

Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti.

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Müge Anlı’daki Ali Diken cinayetinde şoke eden bir gelişme daha: Önce yakın arkadaşını, sonra baldızını...! Battaniye detayı ise adeta kan dondurdu

Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.