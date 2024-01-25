Müge Anlı'daki Ali Diken cinayetinde şoke eden bir gelişme daha: Önce yakın arkadaşını, sonra baldızını...! Battaniye detayı ise adeta kan dondurdu

Müge Anlı'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı'nın programında Türkiye'yi sarsan bir cinayet itirafı gündeme bomba gibi düştü. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in, en yakın arkadaşı tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Diken'in cesedinin çıkarılmasının ardından, aynı bölgeden sadece 30 metre uzağında, battaniyeye sarılı 26 yaşında bir kadın cesedi bulundu .İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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