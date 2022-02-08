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Müge Anlı’daki 13 yıllık kayıpta korkutan şüphe! Ekipler harekete geçti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem'in kaybıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. 2009 yılında arkadaşını görmek için evinden çıkan anne ve oğlu sırra kadem basarken cinayet şüphesi gündeme geldi. Anne ve oğlunun yaşadıklarına dair hiçbir ize rastlanamamasının ardından ekipler harekete geçti.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 11:06
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Müge Anlı’daki 13 yıllık kayıpta korkutan şüphe! Ekipler harekete geçti

Müge Anlı ile Tatlı Ser programına 2009 yılında yaşanan bir olay damga vurdu. Bitlis'teki evinden arkadaşının yanına gitmek için çıkan Müzeyyen Yöndem, 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte sırra kadem bastı.

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Müge Anlı’daki 13 yıllık kayıpta korkutan şüphe! Ekipler harekete geçti

Kaybolduğu dönemde 28 yaşında olan talihsiz kadının kızı Merve Yöndem, 13 yıldır haber alamadığı annesi kardeşi Vefa Yöndem'i aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Şüpheli kaybın ardından cinayet şüphesi gündeme geldi.

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Müge Anlı’daki 13 yıllık kayıpta korkutan şüphe! Ekipler harekete geçti

O dönemde yaşananların aydınlatılması gerektiğini dile getiren genç kız, şüpheli kaybın ardında 'Medeni' isimli bir kişinin olduğunu ifade etti.

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Müge Anlı’daki 13 yıllık kayıpta korkutan şüphe! Ekipler harekete geçti

Konunun bir cinayet dosyası olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelmesinin ardından olayın yaşandığı dönemde Yöndem Ailesi'nin komşusu olan Gülçeren Amaç da canlı yayına katıldı.

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Müge Anlı’daki 13 yıllık kayıpta korkutan şüphe! Ekipler harekete geçti

MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Bahsedilen kişiyi tanıdığını ifade eden Gülçeren Amaç'ın cezaevinde kaldığı dönemde yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Amaç'ın mektubunda, "Medeni Epcerev, beni de öldüreceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.