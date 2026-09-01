5 metreden şantiye alanına uçtular! 3 arkadaşın öldüğü kazada nişan detayı

NİŞAN ÇEKİMİNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazayla ilgili bilgi veren Yiğit Yalçın'ın dayısı Saffet Uğraş, yeğeni ve arkadaşlarından haber alınamaması üzerine arama çalışmalarına katıldığını anlattı.

Uğraş, "Oltu ilçesindeki nişan çekiminden dönerken yeğenim ve arkadaşlarından haber alınamıyor. En son Oltu'daki bir petrolde görüntüleri var. Sabah saat 04.00 sıralarında AFAD'la birlikte yoldan şarampole yuvarlanmış olduklarını gördük" dedi.