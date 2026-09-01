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5 metreden şantiye alanına uçtular! 3 arkadaşın öldüğü kazada nişan detayı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum'un Tortum ilçesinde 3 arkadaş, otomobilin yol genişletme çalışması yapılan şantiye alanına uçması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Ahmet Emin Özçelik, Canpolat Kazır ve Yiğit Yalçın'ın kaza öncesinde Oltu'daki bir nişan töreninin fotoğraf ve kamera çekimini yaptıkları ortaya çıktı.

5 metreden şantiye alanına uçtular! 3 arkadaşın öldüğü kazada nişan detayı 1

Erzurum'un Tortum ilçesinde şantiye alanına uçan otomobilde hayatını kaybeden 3 arkadaşın kazadan önceki son anlarına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

5 metreden şantiye alanına uçtular! 3 arkadaşın öldüğü kazada nişan detayı 2

Fotoğrafçılıkla uğraşan Ahmet Emin Özçelik (21), Canpolat Kazır (20) ve Yiğit Yalçın (18), 30 Ağustos'ta Oltu ilçesine gitti.

Üç arkadaş, Özçelik'in kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobille kent merkezine dönmek üzere yola çıktı.

5 metreden şantiye alanına uçtular! 3 arkadaşın öldüğü kazada nişan detayı 3

OTOMOBİL 5 METREDEN ŞANTİYE ALANINA UÇTU

Saat 23.30 sıralarında Oltu'da bir akaryakıt istasyonuna uğrayan arkadaşlardan daha sonra haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama başlattı.

5 metreden şantiye alanına uçtular! 3 arkadaşın öldüğü kazada nişan detayı 4

Yapılan çalışmalarda otomobil, Tortum ilçesi Aksukapı köyü yakınlarında yaklaşık 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışması yapılan şantiye alanına yuvarlanmış halde bulundu.

5 metreden şantiye alanına uçtular! 3 arkadaşın öldüğü kazada nişan detayı 5

3 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin incelemesinde sürücü Ahmet Emin Özçelik ile Canpolat Kazır'ın hayatını kaybettiği, Yiğit Yalçın'ın ise ağır yaralandığı belirlendi.

Otomobilin bagaj kısmı kesilerek çıkarılan Yalçın, ambulansla Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 metreden şantiye alanına uçtular! 3 arkadaşın öldüğü kazada nişan detayı 6

CENAZELERİ YAN YANA UĞURLANDI

Cenazeleri Erzurum'a getirilen 3 arkadaş için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazede 3 arkadaşın tabutları yan yana konuldu. Kılınan namazın ardından Özçelik, Kazır ve Yalçın'ın cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

5 metreden şantiye alanına uçtular! 3 arkadaşın öldüğü kazada nişan detayı 7

NİŞAN ÇEKİMİNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazayla ilgili bilgi veren Yiğit Yalçın'ın dayısı Saffet Uğraş, yeğeni ve arkadaşlarından haber alınamaması üzerine arama çalışmalarına katıldığını anlattı.

Uğraş, "Oltu ilçesindeki nişan çekiminden dönerken yeğenim ve arkadaşlarından haber alınamıyor. En son Oltu'daki bir petrolde görüntüleri var. Sabah saat 04.00 sıralarında AFAD'la birlikte yoldan şarampole yuvarlanmış olduklarını gördük" dedi.

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