5 metreden şantiye alanına uçtular! 3 arkadaşın öldüğü kazada nişan detayı
Erzurum'un Tortum ilçesinde 3 arkadaş, otomobilin yol genişletme çalışması yapılan şantiye alanına uçması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Ahmet Emin Özçelik, Canpolat Kazır ve Yiğit Yalçın'ın kaza öncesinde Oltu'daki bir nişan töreninin fotoğraf ve kamera çekimini yaptıkları ortaya çıktı.
Erzurum'un Tortum ilçesinde şantiye alanına uçan otomobilde hayatını kaybeden 3 arkadaşın kazadan önceki son anlarına ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Fotoğrafçılıkla uğraşan Ahmet Emin Özçelik (21), Canpolat Kazır (20) ve Yiğit Yalçın (18), 30 Ağustos'ta Oltu ilçesine gitti.
Üç arkadaş, Özçelik'in kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobille kent merkezine dönmek üzere yola çıktı.
OTOMOBİL 5 METREDEN ŞANTİYE ALANINA UÇTU
Saat 23.30 sıralarında Oltu'da bir akaryakıt istasyonuna uğrayan arkadaşlardan daha sonra haber alınamadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama başlattı.
Yapılan çalışmalarda otomobil, Tortum ilçesi Aksukapı köyü yakınlarında yaklaşık 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışması yapılan şantiye alanına yuvarlanmış halde bulundu.
3 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin incelemesinde sürücü Ahmet Emin Özçelik ile Canpolat Kazır'ın hayatını kaybettiği, Yiğit Yalçın'ın ise ağır yaralandığı belirlendi.
Otomobilin bagaj kısmı kesilerek çıkarılan Yalçın, ambulansla Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.