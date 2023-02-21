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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Kızının ameliyat parasını alıp kaçan baba çıldırttı: Görsem suratına tükürürüm

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Merve Köse eşi Doğan Köse'den 11 gündür haber alamadığını söyledi. Eşinin kızının ameliyat parasını alarak kaçtığını belirten Merve Köse, Müge Anlı'dan yardım istedi. Kayınpederi, genç kadının "Eşimin borçları vardı kredi çektim. Bütün borçlarını kapattım. Bunu yapmasına anlam veremiyorum" demesi üzerine canlı yayına bağlandı. Yaşlı adam, "İnsan evladıyla sınanır mı?" diyerek oğluna tepki gösterdi. Müge Anlı açıklamalar üzerine Doğan Köse'ye seslendi.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 13:59
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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Kızının ameliyat parasını alıp kaçan baba çıldırttı: “Görsem suratına tükürürüm”

Müge Anlı, eşi Doğan Köse'nin bulunması için başvuruda bulunan Merve Köse'yi konuk etti. 4 yaşındaki çocuğunun makrodaktili hastalığından muzdarip olduğunu söyleyen Merve Hanım, evladının ameliyat parasını alıp kaçan kocasına tepki gösterdi.

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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Kızının ameliyat parasını alıp kaçan baba çıldırttı: “Görsem suratına tükürürüm”

AMELİYAT PARASINI ALDI, İŞ YERİNİ SOYDU

Nisan ayına kadar 100 bin TL para biriktirmeleri gerektiğini ifade eden Merve Hanım, bunu başardıklarını yalnızca 15 bin TL kala kocasının o parayı ve çalıştıkları marketteki paraları alıp kaçtığını iddia etti. Müge Anlı duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Kızının ameliyat parasını alıp kaçan baba çıldırttı: “Görsem suratına tükürürüm”

Marketten paraların eksilmesi üzerine eve dönen ve kızının ameliyat parasının da yerinde olmadığını fark eden Merve Hanım, "Onun bir daha gelmeyeceğini anladım" diyerek market sorumlusunu aradığını söyledi.

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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Kızının ameliyat parasını alıp kaçan baba çıldırttı: “Görsem suratına tükürürüm”

Marketten 120 bin, evden 85 bin TL alıp kayıplara karışan adamın sorumsuzluğu izleyenlere 'pes' dedirtti.

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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Kızının ameliyat parasını alıp kaçan baba çıldırttı: “Görsem suratına tükürürüm”

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ: "GÖRSEM SURATINA TÜKÜRÜRÜM!"

Müge Anlı canlı yayında "Gerçekten adetim değildir ama başka bir tabir bulamıyorum: Görsem suratına tükürürüm" diyerek Doğan Köse'ye tepki gösterdi.