Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Kızının ameliyat parasını alıp kaçan baba çıldırttı: “Görsem suratına tükürürüm”

AMELİYAT PARASINI ALDI, İŞ YERİNİ SOYDU

Nisan ayına kadar 100 bin TL para biriktirmeleri gerektiğini ifade eden Merve Hanım, bunu başardıklarını yalnızca 15 bin TL kala kocasının o parayı ve çalıştıkları marketteki paraları alıp kaçtığını iddia etti. Müge Anlı duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.