Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ömer Sırtaş: 8 kadın diyorlar...

Ömer Sırtaş, "Müge Hanım bu kadınlar benimle birlikteyken hepsi benim 1. eşim dahil hiç birbirlerinden haberleri yok muydu? Ben hiç kimseden hiçbir şeyi saklamadım. 1. eşimden ayrıldım, 2. eşimle resmi evlendim. 3 eşimden ayrılmadan Selin zaten hayatımdaydı ben evi terk ettim. Dediği gibi mahkeme uzun sürdü. Selin'den 2 çocuğum oldu. Selin zaten kendisi diyor 'bize bugüne kadar baktı' diye."