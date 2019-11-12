BİZE ULAŞIN
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ömer Sırtaş: 8 kadın diyorlar...
Müge Anlı 8 kadınla evlendiği ve çocuklara sahip çıkmadığı yönünde suçlanan Ömer Sırtaş'ı buldu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan Ömer Sırtaş, Sevgi Demir'in iddialarını yalanladı. Müge Anlı'ya açıklamalarda bulunan Ömer Sırtaş, "Haklarında ceza davası açtım. Öyle çıkıp konuştukları gibi 8 kadın yok. Hepsinin de birbirinden haberi var" dedi. Müge Anlı canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ömer Sırtaş, ifadesiyle gündeme oturdu. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 12.11.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 14:10
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16