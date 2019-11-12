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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ömer Sırtaş: 8 kadın diyorlar...

Müge Anlı 8 kadınla evlendiği ve çocuklara sahip çıkmadığı yönünde suçlanan Ömer Sırtaş'ı buldu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan Ömer Sırtaş, Sevgi Demir'in iddialarını yalanladı. Müge Anlı'ya açıklamalarda bulunan Ömer Sırtaş, "Haklarında ceza davası açtım. Öyle çıkıp konuştukları gibi 8 kadın yok. Hepsinin de birbirinden haberi var" dedi. Müge Anlı canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ömer Sırtaş, ifadesiyle gündeme oturdu. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 14:10
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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ömer Sırtaş: 8 kadın diyorlar...

8 kadınla birlikte olduğu ve hiçbir kadının birbirinden haberdar olmadığı iddia edilen Ömer Sırtaş, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlandı. Müge Anlı'ya açıklamalarda bulundu. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Ömer Sırtaş, çocuklrı kabul ettiğini ve iddiaların çoğunun yalan olduğunu söyledi.

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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ömer Sırtaş: 8 kadın diyorlar...

"8 KADIN GİBİ BİR ŞEY YOK"

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sevgi Demir'in iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Ömer Bey, "Benim üstüme attıkları suçları ispat etmeleri gerekiyor. Haklarında ceza davası açtım. Öyle oralara çıkıp haberlere konu edip 8 tane eşi varmış, 7 kadının birbirinden haberi yok felan beni rezil etmeyle olmuyor." dedi.

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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ömer Sırtaş: 8 kadın diyorlar...

Araya giren Müge Anlı, "Evet baktım ben de, öyle 7 kadın yok." ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ömer Sırtaş: 8 kadın diyorlar...

Ömer Sırtaş, "Müge Hanım bu kadınlar benimle birlikteyken hepsi benim 1. eşim dahil hiç birbirlerinden haberleri yok muydu? Ben hiç kimseden hiçbir şeyi saklamadım. 1. eşimden ayrıldım, 2. eşimle resmi evlendim. 3 eşimden ayrılmadan Selin zaten hayatımdaydı ben evi terk ettim. Dediği gibi mahkeme uzun sürdü. Selin'den 2 çocuğum oldu. Selin zaten kendisi diyor 'bize bugüne kadar baktı' diye."

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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Ömer Sırtaş: 8 kadın diyorlar...

Sevgi'ye gelince, ben DNA yaptırdım davayı açan ben değildim. Ben her zaman çocukları kabul ettim."