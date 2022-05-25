Müge Anlı’da Saliç Özcan'ı canlı cenazeye döndüren tuzak! Sözde hocaya kandı havladı, aldandı, aldatıldı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Saliç Özcan olayı izleyicileri şaşkına çevirdi. Sözde hocanın tuzağına düşen 65 yaşındaki Özcan'ın yaşadıkları bu kadar da olmaz dedirtti. İnanç sömürücüsüne kanan Özcan havladı, aldandı, aldatıldı ve bunun sonucunda sağlığından ve parasından oldu.
Giriş Tarihi: 25.05.2022
16:42 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
17:04
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Saliç Özcan olayı bu kadar da olmaz dedirtti. Sözde hocanın tuzağına düşen 65 yaşındaki Özcan, elinde avucunda ne varsa kaptırdı. Üstelik yeğeni ile evli olan sözde hocaya dini nikah bile kıydırdı.
İşte izleyenleri şaşkına çeviren olayın detayları…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıllardır psikolojik bir rahatsızlıkla mücadele eden 65 yaşındaki Saliç Özcan, havladığı için şifa aradığı dönemde sözde hoca Kazım Yıldırım tarafından dolandırıldığını, elinde avucunda ne varsa kaybettiğini anlattı.
Bir süre ara sıra havladığı ve yerden kalkamadığı bir psikolojik bir rahatsızlık geçiren Saliç Özcan seneler evvel hem ailesi hem kendisi sağlık bulmak istemişti.
"SENDE ÜÇ HARFLİLER VAR" DİYEREK PARA İSTEMİŞ
Eşi vefat ettikten sonra İstanbul'a taşınan Saliç Özcan, komşusunun aracılığıyla Kazım Yıldırım isimli bir sözde hocayla tanışmış. Bu şahıs, "Senin üzerinde üç harfliler var. Seni düzelteceğim" diyerek Saliç'ten para istemeye başlamış.
YILLACA TEHDİT ETMİŞ
Saliç Hanım 1 ay düzelirken 1 ay eski haline dönüyormuş ve zamanla da her şey daha da kötüleşmeye başlamış. Kendisine uyguladığı yöntemler nedeniyle gitgide sağlığından da olmaya başlamış. Nedenini sorunca da "Omzuna 2 tanesini (cin) geri bağladım" diyerek yıllarca Saliç'i ve ailesini korkutmuş.