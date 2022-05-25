HaberlerGaleri24 yaşındaki Dilara’nın hayatı karardı: Trafik canavarı serbest! 145 gündür yaşam savaşı veriyor
24 yaşındaki Dilara’nın hayatı karardı: Trafik canavarı serbest! 145 gündür yaşam savaşı veriyor
İzmir'in Bornova ilçesinde, Dilara Aldanoğlu, ehliyetsiz 26 yaşındaki şoför İsa E.'nin hakimiyetindeki aracın, bir arkadaşıyla beraber bindiği motosiklete çarpmasıyla yaralandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan 24 yaşındaki Aldanoğlu, solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olarak 145 gündür gündür savaşı veriyor. Acılı anne Yasemin Aldanoğlu (47), kızının bu hale gelmesine sebep olan sürücünün tutuklu yargılanmasını talep ederek "İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:35Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 13:35