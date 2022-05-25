24 yaşındaki Dilara’nın hayatı karardı: Trafik canavarı serbest! 145 gündür yaşam savaşı veriyor

HAYALİ AKADEMİSYEN OLMAKTI



Çevresinde, enerjisi ve güler yüzüyle tanınan Aldanoğlu'nun yakınları, iyileşip, tekrar o eski günlerine dönmesini umutla beklediklerini söyledi. Dilara Aldanoğlu'nun annesi market işletmecisi Yasemin Aldanoğlu, 1 kız çocuğunun daha bulunduğunu belirterek,"Canım yanıyor. Kızım günlerdir konuşamıyor, yürüyemiyor. Aldığı nefes bile kendinin değil. Oksijen destek cihazına bağlı. Tekrar bir beyin ameliyatına girecek. Doktorlar tıbben bir adım daha ileri gidebileceğini sanmıyor. Bakım hastası olacağı yönünde öngörü var. Ancak 'Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Ben de umudumu kaybetmiyorum. Kızımın bilinci kapalı. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bugün tedavi gördüğü bu hastanede stajını yapmıştı, diplomasını almıştı. Akademisyen olmak istiyordu. Başarılı bir öğrenci olduğu için okulunda akademisyen asistanı oldu" dedi.