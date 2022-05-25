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Haberler Galeri 24 yaşındaki Dilara’nın hayatı karardı: Trafik canavarı serbest! 145 gündür yaşam savaşı veriyor

24 yaşındaki Dilara’nın hayatı karardı: Trafik canavarı serbest! 145 gündür yaşam savaşı veriyor

İzmir'in Bornova ilçesinde, Dilara Aldanoğlu, ehliyetsiz 26 yaşındaki şoför İsa E.'nin hakimiyetindeki aracın, bir arkadaşıyla beraber bindiği motosiklete çarpmasıyla yaralandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan 24 yaşındaki Aldanoğlu, solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olarak 145 gündür gündür savaşı veriyor. Acılı anne Yasemin Aldanoğlu (47), kızının bu hale gelmesine sebep olan sürücünün tutuklu yargılanmasını talep ederek "İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 13:35
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24 yaşındaki Dilara’nın hayatı karardı: Trafik canavarı serbest! 145 gündür yaşam savaşı veriyor

Kaza, geçen 31 Aralık tarihinde, Erzene Mahallesi 10 Sokak'ta yaşandı.

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24 yaşındaki Dilara’nın hayatı karardı: Trafik canavarı serbest! 145 gündür yaşam savaşı veriyor

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ BİR HAYATI ALT ÜST ETTİ

Ehliyetsiz sürücü İsa E'nin kullandığı 35 BAP 500 plakalı otomobille, Sude Solak'ın kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Otomobilin ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

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24 yaşındaki Dilara’nın hayatı karardı: Trafik canavarı serbest! 145 gündür yaşam savaşı veriyor

145 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Solak tedavisinin ardından taburcu olurken, beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu'nun ise ilk müdahalenin ardından Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu'nun 145 gündür tedavisi sürüyor. Hemşirelik eğitimi aldığı ve mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği öğrenildi.

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24 yaşındaki Dilara’nın hayatı karardı: Trafik canavarı serbest! 145 gündür yaşam savaşı veriyor

Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İsa E., serbest bırakıldı.

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24 yaşındaki Dilara’nın hayatı karardı: Trafik canavarı serbest! 145 gündür yaşam savaşı veriyor

HAYALİ AKADEMİSYEN OLMAKTI

Çevresinde, enerjisi ve güler yüzüyle tanınan Aldanoğlu'nun yakınları, iyileşip, tekrar o eski günlerine dönmesini umutla beklediklerini söyledi. Dilara Aldanoğlu'nun annesi market işletmecisi Yasemin Aldanoğlu, 1 kız çocuğunun daha bulunduğunu belirterek,"Canım yanıyor. Kızım günlerdir konuşamıyor, yürüyemiyor. Aldığı nefes bile kendinin değil. Oksijen destek cihazına bağlı. Tekrar bir beyin ameliyatına girecek. Doktorlar tıbben bir adım daha ileri gidebileceğini sanmıyor. Bakım hastası olacağı yönünde öngörü var. Ancak 'Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Ben de umudumu kaybetmiyorum. Kızımın bilinci kapalı. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bugün tedavi gördüğü bu hastanede stajını yapmıştı, diplomasını almıştı. Akademisyen olmak istiyordu. Başarılı bir öğrenci olduğu için okulunda akademisyen asistanı oldu" dedi.