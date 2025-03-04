Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı: Motokurye ve baldız cinayetine ceza yağdı

Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen Zeynel Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazideki aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.