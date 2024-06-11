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Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet! Ceset çekildiği iddia edilen o makine bulundu! İspatlamak için bakın ne yaptılar...

Müge Anlı'da işlenen kıyma makinesi cinayeti hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Dün yayınlanan programda, Mehmet Taşpınar'ın komşusu Hatice Ekizli, dolandırıldığını belirterek, "Mehmet'in bana ilgisi vardı. 'İstiyorsan senin eşini de kıyma makinesinde çektireyim. Kıtır kıtır doğratırım' demişti. Bugün ise bir izleyici, kıyma makinesinin cinayetle bağlantılı olabileceğini iddia etti. İzleyici, Güllü Çolak ve ailesinin değeri 10 bin TL olan kıyma makinesini 500 TL'ye sattıklarını aktardı. Programın konuğu olan Güllü Çolak, annesi ve abisinin ailece kıymadan tiksinmediklerini kanıtlamak için yayının ardından lahmacun yedi. İşte olayın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 13:25
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Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet! Ceset çekildiği iddia edilen o makine bulundu! İspatlamak için bakın ne yaptılar...

Müge Anlı'nın programında akılma bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Güllü Çolak, 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için Müge Anlı ve ekininden yardım istedi.

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Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet! Ceset çekildiği iddia edilen o makine bulundu! İspatlamak için bakın ne yaptılar...

Müge Anlı'nın programında akılma bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Güllü Çolak, 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için Müge Anlı ve ekininden yardım istedi.

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Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet! Ceset çekildiği iddia edilen o makine bulundu! İspatlamak için bakın ne yaptılar...

Güllü ise yayına bağlanıp Mehmet'ten şiddet gördüğü için ailesine sığındığını anlattı. Mehmet'in kendisinden sonra iki evli kadını daha kaçırdığını, bu kadınları kandırıp altınlarını aldığını, o kadınların da yuvasını yıktığını anlattı. Bugünkü canlı yayında ise inanılmaz gelişmeler yaşandı.

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Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet! Ceset çekildiği iddia edilen o makine bulundu! İspatlamak için bakın ne yaptılar...

Güllü'nün eski eşi Murat da canlı yayına katıldı. Güllü'nün akrabası Ahmet ise genç kadının para için birliktelikler yaşadığı iddiasını ortaya attı. Ahmet daha sonra kan donduran bir iddia ortaya attı. Bir adamın öldürülüp kıyma makinesinde çekildiğini anlattı.

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Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet! Ceset çekildiği iddia edilen o makine bulundu! İspatlamak için bakın ne yaptılar...

Yayında konuşan Müge Anlı "Ayrıca aramızda Ahmet var. Ahmet de Güllü Hanım'ın yeğeni. Bildiğini saklamak da suça iştiraktir aslında baktığınız zaman. Halan oluyormuş senin Güllü. Sen onun aslında evlilik vaadiyle dolandırma işi yaptığını iddia ediyorsun. Bugün stüdyomuzdasın. Ama arkadaşlarımıza bir şey daha anlatmışsın. Aferin sana.