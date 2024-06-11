Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet! Ceset çekildiği iddia edilen o makine bulundu! İspatlamak için bakın ne yaptılar...

Müge Anlı'da işlenen kıyma makinesi cinayeti hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Dün yayınlanan programda, Mehmet Taşpınar'ın komşusu Hatice Ekizli, dolandırıldığını belirterek, "Mehmet'in bana ilgisi vardı. 'İstiyorsan senin eşini de kıyma makinesinde çektireyim. Kıtır kıtır doğratırım' demişti. Bugün ise bir izleyici, kıyma makinesinin cinayetle bağlantılı olabileceğini iddia etti. İzleyici, Güllü Çolak ve ailesinin değeri 10 bin TL olan kıyma makinesini 500 TL'ye sattıklarını aktardı. Programın konuğu olan Güllü Çolak, annesi ve abisinin ailece kıymadan tiksinmediklerini kanıtlamak için yayının ardından lahmacun yedi. İşte olayın detayları...