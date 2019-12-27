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Müge Anlı’da Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu! Hatice Ergül’ün itirafları stüdyoyu karıştırdı

Müge Anlı'da işlenen Mehmet Elbay olayında son dakika gelişmesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranmaya başlanan ancak canlı yayında yapılan itirafların ardından Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu. Kemiklerin Zeyenğ Ergül'ün kömürlüğünde bulunmasının ardından tutuklu sayısı 5'e çıktı. Cahit Ergül'ün bugüne kadar dalga geçerek aslında cinayetin tüm detaylarını anlattığı ortaya çıktı. Bugün canlı yayına katılan Hatice Ergül cinayetin nasıl işlendiğine dair detayları anlattı. Hatice Ergül'ün anlattıkları kan dondurdu. İşte 27 Aralık Müge Anlı Canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 14:30
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Müge Anlı’da Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu! Hatice Ergül’ün itirafları stüdyoyu karıştırdı

Gaziantep'te yaşayan evli ve iki çocuk babası Mehmet Muharrem Elbay, 28 Şubat 2017 tarihinde kaybolmuştu. O dönemden beri kayıp olarak aranan Elbay olayına dair Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlatılanlar cinayetin aydınlatılmasına yol açtı.

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Müge Anlı’da Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu! Hatice Ergül’ün itirafları stüdyoyu karıştırdı

CESEDİ 3 PARÇAYA AYIRDILAR

Dün Zeynep Ergül'ün evinde yapılan arama sonrası Mehmet Elbay'a ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu. Yaşanan gelişme sonrası Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece Mehmet Elbay olayında tutuklu sayısı 5'e çıkmış oldu. Dün yaşanan gelişmelerin ardından bugünkü canlı yayına katılan Hatice Ergül'ün anlattıkları kan dondurdu. Yine bugünkü yayında Elbay'ın önce öldürüp sonra kemiklerini üç ayrı yere gömdükleri ortaya çıktı. Hatice Ergül her şeyi canlı yayında bir bir itiraf etti.

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Müge Anlı’da Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu! Hatice Ergül’ün itirafları stüdyoyu karıştırdı

Mehmet Muharrem Elbay'ın kızı anlatılanlar karşısında gözyaşlarını tutamazken duygularını dile getirdi.

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Müge Anlı’da Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu! Hatice Ergül’ün itirafları stüdyoyu karıştırdı

Gaziantep Emniyetinin başlattığı operasyon sonucu savcılık, cinayetle ilgili Cahit Ergül, ağabeyi Mustafa Ergül, bir başka suçtan cezaevinde olan Ercan Bozkurt ve diğer zanlı Ercan M'nin, Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde canavarca hislerle ve tasarlayarak öldürme suçlarını işlediklerine kanaat getirerek, tutuklu yargılanmalarına karar kıldı.

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Müge Anlı’da Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu! Hatice Ergül’ün itirafları stüdyoyu karıştırdı

Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Ergül, Müge Anlı'da ortaya çıkan diğer detayların ardından kasten öldürme suçundan tutuklanarak Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Böylece Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi.