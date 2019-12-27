Müge Anlı’da Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu! Hatice Ergül’ün itirafları stüdyoyu karıştırdı

CESEDİ 3 PARÇAYA AYIRDILAR

Dün Zeynep Ergül'ün evinde yapılan arama sonrası Mehmet Elbay'a ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu. Yaşanan gelişme sonrası Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece Mehmet Elbay olayında tutuklu sayısı 5'e çıkmış oldu. Dün yaşanan gelişmelerin ardından bugünkü canlı yayına katılan Hatice Ergül'ün anlattıkları kan dondurdu. Yine bugünkü yayında Elbay'ın önce öldürüp sonra kemiklerini üç ayrı yere gömdükleri ortaya çıktı. Hatice Ergül her şeyi canlı yayında bir bir itiraf etti.