Müge Anlı’da Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu! Hatice Ergül’ün itirafları stüdyoyu karıştırdı

Müge Anlı'da işlenen Mehmet Elbay olayında son dakika gelişmesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranmaya başlanan ancak canlı yayında yapılan itirafların ardından Mehmet Elbay'ın kemikleri bulundu. Kemiklerin Zeyenğ Ergül'ün kömürlüğünde bulunmasının ardından tutuklu sayısı 5'e çıktı. Cahit Ergül'ün bugüne kadar dalga geçerek aslında cinayetin tüm detaylarını anlattığı ortaya çıktı. Bugün canlı yayına katılan Hatice Ergül cinayetin nasıl işlendiğine dair detayları anlattı. Hatice Ergül'ün anlattıkları kan dondurdu. İşte 27 Aralık Müge Anlı Canlı yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 27.12.2019 14:26Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 14:30