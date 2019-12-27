Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Aralık 2019 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Mehmet Elbay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Hatice Ergül bildiği her şeyi anlattı. Kan donduran cinayetteki mide bulandıran detayları canlı yayında anlattı. Kayıp Leyla, annesine kavuşabildi mi? Leyla'nın eşi ne anlattı. İşte 27 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları... Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Leyla ve annesi iki yıl sonra Müge Anlı'da buluştu! İki yıldır kayıp olan Leyla'nın eşi konuştu! Hatice Ergül bildiği her şeyi anlattı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Aralık 2019 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Mehmet Elbay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Hatice Ergül bildiği her şeyi anlattı. Kan donduran cinayetteki mide bulandıran detayları canlı yayında anlattı. Kayıp Leyla, annesine kavuşabildi mi? Leyla'nın eşi ne anlattı. İşte 27 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları... Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.