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Haberler Galeri Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Duygu Çelikten’den acı haber! Korkunç detaylar canlı yayında ortaya çıktı

Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Duygu Çelikten’den acı haber! Korkunç detaylar canlı yayında ortaya çıktı

2 çocuk annesi Duygu Çelikten 6 Eylül günü Antalya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. 30 yaşındaki Duygu'nun şüpheli kaybı sonrası kardeşi Anıl Çelikten ve annesi Leyla Çelikten Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Duygu'nun boşanması sonrası evlerine geri geldiğini söyleyen aile karşı komşusu Veli isimli bir şahsın yaşadığını ve bu şahsın Duygu'yu 'Benimle kaçmazsan seni ve aileni öldürürüm' diye tehdit ettiğini iddia etmişti. Yaklaşık 13 gündür aranan Duygu Çelikten'den bugün acı haber geldi. Duygu'nun ormanlık alanda bulunduğunu belirten Müge Anlı, korkunç cinayetin detaylarını canlı yayında aktardı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 15:32
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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Duygu Çelikten’den acı haber! Korkunç detaylar canlı yayında ortaya çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, 6 Eylül günü fatura yatırmak için evinden ayrılarak kent merkezine geldi. İddiaya göre burada sevgilisi olduğu ileri sürülen ve karşı komşusu olan Veli Ünder ile karşılaştı.

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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Duygu Çelikten’den acı haber! Korkunç detaylar canlı yayında ortaya çıktı

Annesinin hastanede olduğunu söyleyen Veli, Duygu'yu otomobiline alarak oradan ayrıldı. İkiliden o günden sonra haber alınamadı.

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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Duygu Çelikten’den acı haber! Korkunç detaylar canlı yayında ortaya çıktı

Duygu Çelikten'e ulaşamayan ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulunmalarının ardından Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayına bağlanan görgü tanıkları Duygu'nun öldüğü haberini aldıklarını iddia ederken tüm şüpheler komşu Veli'nin üzerinde toplandı.

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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Duygu Çelikten’den acı haber! Korkunç detaylar canlı yayında ortaya çıktı

Veli'nin Duygu'yu daha önce de kaçırdığını iddia eden aile, Duygu'yu 'Benimle kaçmazsan seni ve aileni öldürürüm' diye tehdit ettiğini söyledi.

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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Duygu Çelikten’den acı haber! Korkunç detaylar canlı yayında ortaya çıktı

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından Veli'nin telefonuna ait HTS kayıtlarının takip eden ekipler, Duygu Çelikten'ı ormanlık alanda ölü olarak buldu.

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