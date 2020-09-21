Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Duygu Çelikten’den acı haber! Korkunç detaylar canlı yayında ortaya çıktı

2 çocuk annesi Duygu Çelikten 6 Eylül günü Antalya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. 30 yaşındaki Duygu'nun şüpheli kaybı sonrası kardeşi Anıl Çelikten ve annesi Leyla Çelikten Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Duygu'nun boşanması sonrası evlerine geri geldiğini söyleyen aile karşı komşusu Veli isimli bir şahsın yaşadığını ve bu şahsın Duygu'yu 'Benimle kaçmazsan seni ve aileni öldürürüm' diye tehdit ettiğini iddia etmişti. Yaklaşık 13 gündür aranan Duygu Çelikten'den bugün acı haber geldi. Duygu'nun ormanlık alanda bulunduğunu belirten Müge Anlı, korkunç cinayetin detaylarını canlı yayında aktardı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...