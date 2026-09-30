Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek

Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, ihtiyaç duyduğu kök hücre nakli için biyolojik babasını bulmak umuduyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. "Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor" diyen Hamid, biyolojik babasına ulaşarak tedavi olabilmek ve hayata tutunmak istiyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e biyolojik babasını bulmak için başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayat hikâyesi izleyenleri derinden etkiledi. İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hamid Yorulmaz, doğduğu günden itibaren talasemi, diğer adıyla Akdeniz Anemisi hastalığıyla mücadele etti. Henüz 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Hamid'i, o günden sonra babaannesi ve dedesi büyüttü.

Kendisini büyüten ailesinin ona öz evlatları gibi davrandığını anlatan Hamid, annesinin kısa süre sonra başka biriyle evlenerek yeni bir hayat kurduğunu söyledi. Hamid, annesinin boşanma sürecinde iki oğlundan yalnızca büyüğünü yanına aldığını, kendisinin ise babasının yanında kaldığını belirtti. Hamid'in annesinin bu evlilikten bir erkek çocuğu daha oldu. Ancak Hamid, yıllar boyunca annesi ve kardeşiyle gerçek anlamda bir bağ kuramadığını ifade etti. HAMİD YORULMAZ BİYOLOJİK BABASINI ARIYOR! MÜGE ANLI'DA DUYGUSAL ANLAR

DNA TESTİ YILLARDIR SAKLI KALAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI Hamid 13 yaşındayken hastalığı nedeniyle ağırlaştı ve komaya girdi. Komadan çıktıktan sonra doktorlar, tedavisi için ilik naklinin gerekli olduğunu belirtti. Nakil için aile bireyleri arasında uygun doku aranırken beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Hamid'in babasıyla yapılan testlerde uyumsuzluk tespit edildi. Bunun üzerine DNA testi yapıldı. Test sonucunda ise Hamid'in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Bu gerçekle birlikte Hamid'in hayatındaki birçok soru da yeniden gündeme geldi. Programda yapılan değerlendirmelerde, kan grubu ve doku uyumsuzluğunun da dikkat çekici bir bulgu olduğu ifade edildi. Hamid, yıllarca babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını öğrendikten sonra biyolojik babasının kim olduğunu araştırmaya başladı.

"ANNEM ÖLÜMÜM PAHASINA BABAMIN KİM OLDUĞUNU SAKLIYOR" Hamid Yorulmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşadığı süreci anlatırken annesinin biyolojik babasının kimliğini bildiğini ancak kendisine söylemediğini öne sürdü. Hamid, "Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.