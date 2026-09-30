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Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, ihtiyaç duyduğu kök hücre nakli için biyolojik babasını bulmak umuduyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. "Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor" diyen Hamid, biyolojik babasına ulaşarak tedavi olabilmek ve hayata tutunmak istiyor.

Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e biyolojik babasını bulmak için başvuran 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayat hikâyesi izleyenleri derinden etkiledi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hamid Yorulmaz, doğduğu günden itibaren talasemi, diğer adıyla Akdeniz Anemisi hastalığıyla mücadele etti. Henüz 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Hamid'i, o günden sonra babaannesi ve dedesi büyüttü.

Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek 2

Kendisini büyüten ailesinin ona öz evlatları gibi davrandığını anlatan Hamid, annesinin kısa süre sonra başka biriyle evlenerek yeni bir hayat kurduğunu söyledi. Hamid, annesinin boşanma sürecinde iki oğlundan yalnızca büyüğünü yanına aldığını, kendisinin ise babasının yanında kaldığını belirtti.

Hamid'in annesinin bu evlilikten bir erkek çocuğu daha oldu. Ancak Hamid, yıllar boyunca annesi ve kardeşiyle gerçek anlamda bir bağ kuramadığını ifade etti.

HAMİD YORULMAZ BİYOLOJİK BABASINI ARIYOR! MÜGE ANLI'DA DUYGUSAL ANLAR
Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek 3

DNA TESTİ YILLARDIR SAKLI KALAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Hamid 13 yaşındayken hastalığı nedeniyle ağırlaştı ve komaya girdi. Komadan çıktıktan sonra doktorlar, tedavisi için ilik naklinin gerekli olduğunu belirtti. Nakil için aile bireyleri arasında uygun doku aranırken beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.

Hamid'in babasıyla yapılan testlerde uyumsuzluk tespit edildi. Bunun üzerine DNA testi yapıldı. Test sonucunda ise Hamid'in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı.

Bu gerçekle birlikte Hamid'in hayatındaki birçok soru da yeniden gündeme geldi. Programda yapılan değerlendirmelerde, kan grubu ve doku uyumsuzluğunun da dikkat çekici bir bulgu olduğu ifade edildi.

Hamid, yıllarca babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını öğrendikten sonra biyolojik babasının kim olduğunu araştırmaya başladı.

Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek 4

"ANNEM ÖLÜMÜM PAHASINA BABAMIN KİM OLDUĞUNU SAKLIYOR"

Hamid Yorulmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşadığı süreci anlatırken annesinin biyolojik babasının kimliğini bildiğini ancak kendisine söylemediğini öne sürdü.

Hamid, "Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek 5

AMELİYAT İÇİN SON AYLARI

Talasemi nedeniyle düzenli olarak kan nakli almak zorunda olduğunu belirten Hamid, zaman zaman uygun kan bulmakta da zorlandığını söyledi. İlik nakline ihtiyaç duyduğunu ifade eden genç, tedavisi için zamanının daraldığını belirtti.

Hamid, "Ameliyat olmak zorundayım, ilik nakline ihtiyacım var. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor. Fazla zamanım yok, tedavi olmak için önümde altı ay var" ifadelerini kullandı.

Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek 6

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Bugünkü canlı yayında yeniden ekranlara gelen Hamid Yorulmaz, biyolojik babasının bulunması için çağrısını yineledi. Kök hücre nakli süreci nedeniyle zamanla yarıştığını belirten Hamid, annesi ve dayısının gerçeği bildiğini ancak kendisine yardımcı olmadıklarını ve telefonlarına çıkmadıklarını öne sürdü.

Gözyaşları içinde çağrısını yineleyen Hamid, şöyle konuştu:

"Annem, ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor. Dayım da biliyor, annem de biliyor. 'Bizi bir daha aramayın' diye mesaj atıp engellemişler. Lütfen artık söylesinler. Ben ölmek istemiyorum."

Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek 7

HAMİD'İ BÜYÜTEN MEHMET SAĞBAŞ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Hamid Yorulmaz'ı büyüten Mehmet Sağbaş da telefonla canlı yayına bağlandı. Sağbaş, Hamid'i öz oğlundan daha çok sevdiğini söyledi ve eski eşiyle ilgili bazı duyumlarını paylaştı.

Mehmet Sağbaş, Sezgin isimli bir kişinin kendisine eski eşinin eve gelmeden önce başka bir kişiyle görüştüğünü söylediğini aktardı. Sağbaş, söz konusu kişinin ve eski eşinin kız kardeşi Hatice'nin Hamid'in biyolojik babasının bulunması konusunda bilgi sahibi olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek 8

MÜGE ANLI: "SİZ GÜNAHI SEVABI BİLMİYOR MUSUNUZ?"

Müge Anlı da Hamid'in annesine çağrıda bulundu. Anlı, "Lütfen bizi arayın. Her şeyi bir kenara bırakıyorum, günah denen bir şey var. Nihal Hanım, siz günahı sevabı bilmiyor musunuz? Çocuğunuz 'öleceğim' diyor. Ben ne gerekiyorsa yapacağım, DNA testini yaptıracağım. Yeter ki çocuk kurtulsun" sözleriyle tepki gösterdi.

Hamid Yorulmaz’ın hayat mücadelesi Müge Anlı’da: İlik nakli beklerken büyük gerçek 9

Hamid Yorulmaz, şu anda Ankara'da bir kafede çalışan arkadaşının yanında kaldığını ve arkadaşının kendisine destek olduğunu belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi ise Hamid'in biyolojik babasının bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

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