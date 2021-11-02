Müge Anlı’da günlerdir aranıyordu! Bilsen Pirpor’un ölümünde şoke eden detaylar

Kırklareli'nde 21 Ağustos 2021 sabahı "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıkan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi kime ait olduğu henüz tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi. Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen Pirpor'un mezarı başına giden annesi ve abisi Pirpor için dua etti.