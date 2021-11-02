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Müge Anlı'da günlerdir aranıyordu! Bilsen Pirpor'un ölümünde şoke eden detaylar

Kırklareli'nde Ağustos ayından bu yana kayıp olan ve "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı söylenen 58 yaşındaki Bilsen Pirpor Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranıyordu. Cansız bedeni bulunan kimsesizler mezarlığına gömülen Pirpor'un ölümüne ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 07:59
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Müge Anlı’da günlerdir aranıyordu! Bilsen Pirpor’un ölümünde şoke eden detaylar

Kırklareli'nde 21 Ağustos 2021 sabahı "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıkan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi kime ait olduğu henüz tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi. Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen Pirpor'un mezarı başına giden annesi ve abisi Pirpor için dua etti.

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Müge Anlı’da günlerdir aranıyordu! Bilsen Pirpor’un ölümünde şoke eden detaylar

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım ısrarla sevgilisini öldürmediğini söylerken, canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri dikkat çekti. Pirpor'un kendisini emekli bir polisle aldattığını söyleyen Yıldırım, imam nikahlı eşinin bir otelde kaldığını iddia etti. Ancak yayına gelen emekli polis Akif Ünlü iddiaları reddederken, otel sahibi ise Pirpor'un otelinde kalmadığını söyledi.

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Müge Anlı’da günlerdir aranıyordu! Bilsen Pirpor’un ölümünde şoke eden detaylar

7 YIL ÖNCE EŞİ ÖLMÜŞ

Kırklareli'nde yaşayan ve 7 yıl önce eşini kaybeden 58 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor, 21 Ağustos 2021 sabahı "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri tepki çekti.

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Müge Anlı’da günlerdir aranıyordu! Bilsen Pirpor’un ölümünde şoke eden detaylar

Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi. Kırklareli Lüleburgaz'da yaşayan Bilsen Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın iddiasına göre, talihsiz kadın "ölen eski kocamı rüyamda gördüm. Ben de öleceğim" diyerek evden ayrıldı. Pirpor'un yakınları faftalardır ulaşamadıkları kayıp kadını aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti.

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Müge Anlı’da günlerdir aranıyordu! Bilsen Pirpor’un ölümünde şoke eden detaylar

Pirpor'un cansız bedeni evine 17 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulundu. Pirpor'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Henüz otopsi raporu açıklanmazken, Pirpor'un cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.