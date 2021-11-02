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Görenler 'bu kadar büyük mü olur?' diyor! Bir tanesi 1 buçuk kilo

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenen Mersin'e özgü Keben narını görenler 'Bu kadar büyük nar mı olur?' demekten kendini alamıyor. Tamamen doğal gübreyle yetişen narların fiyatları ise büyüklüğüne göre değişiyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 10:30
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Görenler ’bu kadar büyük mü olur?’ diyor! Bir tanesi 1 buçuk kilo

Silifke ilçesine bağlı Keben köyünde hemen hemen her bahçede yetiştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 33N16 olarak tescillenmiş narda hasat başladı. Ortalama 1 ile 1,5 kilogram ağırlığında olan ve büyüklüğü ile dikkatleri çeken Keben narının farklı ve tatlı aroması ile de bilenlerin vazgeçemediği ürün arasında yer alıyor.

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Görenler ’bu kadar büyük mü olur?’ diyor! Bir tanesi 1 buçuk kilo

Bahçelerden tek tek toplanan narların büyük bir bölümü sofralık olarak satılıyor. Dedelerinden kalma 40 yıllık ağaçların bulunduğu bahçede baba Mehmet Raşit ile oğlu Alpay Yalçın da aile bireylerinin katılımı ile hasatlarını yapıyor. Toplanarak büyüklüğüne göre ayrılan narlar daha sonra müşterilere sunulmak üzere pazara gönderiliyor.

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Görenler ’bu kadar büyük mü olur?’ diyor! Bir tanesi 1 buçuk kilo

Silifke'nin Keben köyünde çiftçilikle uğraştıklarını belirten Alpay Yalçın, "Burada Keben narı hasadımızı yapıyoruz. Bunların ağırlığı 1 ile 2 kilogram arasında. Şu ana kadar 2 kilograma ulaşan narlarımız oldu. Şu anda elimde gördüğünüz nar ise 1,5 kilogram civarında. Bunların satışını yapmak için hasadını yaptık. Güzel bir çeşittir, tadı hoştur, herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

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Görenler ’bu kadar büyük mü olur?’ diyor! Bir tanesi 1 buçuk kilo

Tatlı mayhoş bir tadı olduğunu anımsatan Yalçın, "Bu bahçe dedemizden kalmadır. O zamandan beri hasat edip satıyoruz. Aroması çok iyidir. Alıp tadanlar çok memnun kalırlar. Herkese faydalanması için tavsiye ediyorum. Narın kilogram fiyatı ise 7 ile 10 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

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Görenler ’bu kadar büyük mü olur?’ diyor! Bir tanesi 1 buçuk kilo

Narın büyüklüğünü görenlerin şaşırdığına dikkat çeken ve 'Bu kadar büyük nar mı olur" diyenlerin olduğunu aktaran Yalçın, bunda bölgedeki mikro klima ikliminin etkili olduğunu kaydetti.