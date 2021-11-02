Görenler 'bu kadar büyük mü olur?' diyor! Bir tanesi 1 buçuk kilo

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenen Mersin'e özgü Keben narını görenler 'Bu kadar büyük nar mı olur?' demekten kendini alamıyor. Tamamen doğal gübreyle yetişen narların fiyatları ise büyüklüğüne göre değişiyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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