Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde

Guatemalalı orkestra şefinin genç kadına attığı mesajların görüntüsü ortaya çıktı. Eğitmen, evine misafir ettiği genç kadına evden gittikten hemen sonra "Çok üzgünüm, O ben değildim, Lütfen beni affet, Hepimiz hata yaparız" gibi çok birçok mesaj attığı belirlendi.