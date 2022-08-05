05 Ağustos 2022, Cuma
Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde
İstanbul'da yazılım şirketinde çalışan Hazal A, Barış İçin Müzik Vakfı çatısı altında 8 yıldır çello dersi aldığı Guatemalalı orkestra şefi 33 yaşındaki Samuel Gomez Matus'un cinsel tacizine uğradı. Hazal A.'nın şikayetiyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. Genç kızın şikayeti sonrası geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında, Barış İçin Müzik Vakfı'nda ve şüphelinin evinde arama yapıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 05.08.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 08:57
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