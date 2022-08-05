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Haberler Galeri Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde

Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde

İstanbul'da yazılım şirketinde çalışan Hazal A, Barış İçin Müzik Vakfı çatısı altında 8 yıldır çello dersi aldığı Guatemalalı orkestra şefi 33 yaşındaki Samuel Gomez Matus'un cinsel tacizine uğradı. Hazal A.'nın şikayetiyle ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. Genç kızın şikayeti sonrası geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturma kapsamında, Barış İçin Müzik Vakfı'nda ve şüphelinin evinde arama yapıldığı ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.08.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 08:57
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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde

İstanbul'da 9 yaşında tanıştığı Barış İçin Müzik Vakfı'nda enstrüman eğitimi almaya başlayan Hazal A.(24), 13 yaşında orkestrada çalmaya başladı. Hazal burada tanıştığı Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'tan(33) çello eğitimi görmeye başladı.

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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde

Birlikte çello çalarak 8 yılı geride bırakan ikili arasında önceki yıl Ağustos ayında sarsıcı bir olay patlak verdi. İddiaya göre genç kadın, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı.

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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde

Genç kadın sözlü ve fiziksel tacizin ardından evden çıktı. Yıllarca birlikte müzik yaptığı eğitmeni olaydan sonra genç kadını defalarca kez arayıp çok sayıda "pişmanlık" mesajları attı.

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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde

Guatemalalı orkestra şefinin genç kadına attığı mesajların görüntüsü ortaya çıktı. Eğitmen, evine misafir ettiği genç kadına evden gittikten hemen sonra "Çok üzgünüm, O ben değildim, Lütfen beni affet, Hepimiz hata yaparız" gibi çok birçok mesaj attığı belirlendi.

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Genç sanatçıya çello eğitmeninden taciz! Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde

VAKIF BİNASINDA ARAMA

Taciz mesajları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kızın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında önce genç kızın ifadesi alındı.