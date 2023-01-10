Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Günlerce arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi. avanın üçüncü duruşmasında anne S. Yağal, kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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