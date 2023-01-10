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Haberler Galeri Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia etti

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Günlerce arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi. avanın üçüncü duruşmasında anne S. Yağal, kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 12:27
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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal, suça sürüklenen ağabey O. Yağal ve bazı tanıkların da SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen anne S. Yağal, kayınbabası H. Yağal tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını öne sürdü.

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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan tekrar istenen raporun beklendiği gerekçesiyle H. Yağal'ın tutukluluğunun devamına, diğerlerinin de mevcut halinin sürmesine karar vererek duruşmayı 16 Mart'a erteledi.