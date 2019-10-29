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Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un kefenlenmiş görüntüsü ortaya çıktı

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti araştırılırken, canlı yayında herkesi şaşkına çeviren görüntüler yayınlandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cansız bedeni çekyatın altında kefenlenmiş şekilde bulunan Gülümser Bulut'un görüntüleri ortaya çıktı. 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katilinin kızı Hatice Ayhan mı yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? olduğu konusunda tartışmalar devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında gösterilen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 10:32
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Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un kefenlenmiş görüntüsü ortaya çıktı

Müge Anlı canlı yayınında seri katil olduğundan şüphelenilen Yunus Kahraman açıklamalarda bulunurken, Gülümser Bulut cinayetinin görüntüleri de gösterildi. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gülümser Bulut'un kefenlenmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un kefenlenmiş görüntüsü ortaya çıktı

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti araştırılırken ortaya çıkan bir kayıp ve bir cinayet herkesi şoke etmişti. İzmir'de işlenen 2 cinayetin birbiriyle benzerliği üzerinde durulurken, Özlem Akusta adında genç bir kadının 2 Nisan'dan bu yana kayıp olduğu ve 3 olayda da derinlemesine inceleme yapılarak elde edilen tek bir ortak isim üzerinde şüpheler yoğunlaştı. O isim Yunus Kahraman... Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman, Müge Anlı canlı yayınına katılarak teyzesi Gülümser Bulut'un cinayeti hakkında kendisini savunurken, 1999'da işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ve Özlem Akusta kaybıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un kefenlenmiş görüntüsü ortaya çıktı

Müge Anlı canlı yayınında Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu olay yeri fotoğraflarını gösterdi. Olayda cesedin bulunduğu baza ve odanın görselleri ekranlara geldi.
İşte o kareler...

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Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un kefenlenmiş görüntüsü ortaya çıktı

İŞTE YUNUS KAHRAMAN'IN AÇIKLAMALARI | İZLE

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Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un kefenlenmiş görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'de 2 kadının öldürülmesi ve bir kadının da bir yıl önce kayıplara karışmasının ardından yürütülen soruşturmalarda Yunus Kahraman ismi öne çıktı. İlk olay 1999'da yaşandı. Yunus Kahraman, yakın arkadaşı Volkan Kırlı'nın ablası Nilgün Kırlı'nın yanında çalışmaya başladı. Kasadan para çalındığını fark eden Nilgün Kırlı, şüphelendiği Kahraman'ı işten çıkardı. Ardından Yunus Kahraman evine ışıklıktan girdiği Kırlı'yı öldürdü.