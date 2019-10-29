Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un kefenlenmiş görüntüsü ortaya çıktı

Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti araştırılırken ortaya çıkan bir kayıp ve bir cinayet herkesi şoke etmişti. İzmir'de işlenen 2 cinayetin birbiriyle benzerliği üzerinde durulurken, Özlem Akusta adında genç bir kadının 2 Nisan'dan bu yana kayıp olduğu ve 3 olayda da derinlemesine inceleme yapılarak elde edilen tek bir ortak isim üzerinde şüpheler yoğunlaştı. O isim Yunus Kahraman... Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman, Müge Anlı canlı yayınına katılarak teyzesi Gülümser Bulut'un cinayeti hakkında kendisini savunurken, 1999'da işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ve Özlem Akusta kaybıyla ilgili açıklamalarda bulundu.