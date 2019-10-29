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Müge Anlı'da Gülümser Bulut'un kefenlenmiş görüntüsü ortaya çıktı
Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti araştırılırken, canlı yayında herkesi şaşkına çeviren görüntüler yayınlandı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cansız bedeni çekyatın altında kefenlenmiş şekilde bulunan Gülümser Bulut'un görüntüleri ortaya çıktı. 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katilinin kızı Hatice Ayhan mı yoksa yeğeni Yunus Kahraman mı? olduğu konusunda tartışmalar devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında gösterilen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 29.10.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 10:32
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