Müge Anlı’da ele alınan Pınar Kaynak’ın katili kim? Elleri zincirle bağlandı, çıplak halde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında Trabzon'da vahşice katledilen Pınar Kaynak'ın cinayeti ele alındı. 15 Ağustos 2017 yılında Trabzon'da yol kenarındaki ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilmiş halde cesedi bulunan ve tecavüze uğradığı ortaya çıkan Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili tutuklanan 2 sanık serbest bırakıldı. Sanıklardan alınan DNA örneklerinin, olayda elde edilen delillerle uyuşmadığı ortaya çıkınca polis ekipleri olayla ilgili yeniden soruşturma başlattı. Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunup, olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. İşte Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında yaşananlar...