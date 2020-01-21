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Müge Anlı’da ele alınan Pınar Kaynak’ın katili kim? Elleri zincirle bağlandı, çıplak halde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında Trabzon'da vahşice katledilen Pınar Kaynak'ın cinayeti ele alındı. 15 Ağustos 2017 yılında Trabzon'da yol kenarındaki ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilmiş halde cesedi bulunan ve tecavüze uğradığı ortaya çıkan Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili tutuklanan 2 sanık serbest bırakıldı. Sanıklardan alınan DNA örneklerinin, olayda elde edilen delillerle uyuşmadığı ortaya çıkınca polis ekipleri olayla ilgili yeniden soruşturma başlattı. Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunup, olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. İşte Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 14:53
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Müge Anlı’da ele alınan Pınar Kaynak’ın katili kim? Elleri zincirle bağlandı, çıplak halde...

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın cinsel saldırıya uğradığı, elleri zincirle bağlanarak göğsüne bıçak saplandığı ve başı taşla ezilerek öldürüldüğü belirlendi.

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Müge Anlı’da ele alınan Pınar Kaynak’ın katili kim? Elleri zincirle bağlandı, çıplak halde...

Müge Anlı, o gece 4 arkadaşın dışarı çıktıklarını diğer kız ve 2 erkeğin ortada olduğunu ama Pınar'ın öldürüldüğünü söyledi.

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Müge Anlı’da ele alınan Pınar Kaynak’ın katili kim? Elleri zincirle bağlandı, çıplak halde...

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay gecesi birlikte eğlenmeye çıktığı Arın ve Nuri'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli, 'Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı’da ele alınan Pınar Kaynak’ın katili kim? Elleri zincirle bağlandı, çıplak halde...

ŞÜPHELİLERE TAHLİYE KARARI

Nuri ve Arın hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca tamamlanan incelemelerin ardından Pınar Kaynak'ın üzerinde elde edilen meni örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına karar verildi.

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Müge Anlı’da ele alınan Pınar Kaynak’ın katili kim? Elleri zincirle bağlandı, çıplak halde...

Cinayetten iki gün sonra tutuklanan şüphelilerin, yaklaşık 2,5 yıl sonra cezaevinden kontrolle tahliyesine karar verildi.