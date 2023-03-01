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Müge Anlı’da dehşete düşüren olay! Eşinin anlattıkları kan dondurdu: Beni önce dövdü sonra tüfeği alıp...

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi bugünkü yayında Recep Arı'nın kaybını ele aldı. Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla birlikte ortadan kaybolan Recep Arı'yı bulmak isteyen ailesi canlı yayına katıldı. Recep Arı'dan 6 gündür haber alınamadığını belirten Müge Anlı, genç adamın "Ben içmeye gidiyorum" diyerek evden pompalı tüfekle çıktığını belirtti. Telefonla yayına bağlanan eşinin anlattıkları ise dehşete düşürdü. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 13:04
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Müge Anlı’da dehşete düşüren olay! Eşinin anlattıkları kan dondurdu: Beni önce dövdü sonra tüfeği alıp...

31 yaşındaki Recep Arı'dan günlerdir haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Arı, 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla kayboldu.

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Müge Anlı’da dehşete düşüren olay! Eşinin anlattıkları kan dondurdu: Beni önce dövdü sonra tüfeği alıp...

Plakası da dahil olmak üzere Recep Arı'nın aracına dair bilgileri paylaşan Müge Anlı "Bu aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay" olur dedi. Müge Anlı, Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve giderken de yanına av tüfeğini aldığını söyledi.

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Müge Anlı’da dehşete düşüren olay! Eşinin anlattıkları kan dondurdu: Beni önce dövdü sonra tüfeği alıp...

ORMANDAKİ TARTIŞMA SONRASI ORTADAN KAYBOLDU

Recep Arı'nın 3 - 4 arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanında buluştuğunu söyleyen Müge Anlı açıklamasını şöyle sürdürdü:

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Müge Anlı’da dehşete düşüren olay! Eşinin anlattıkları kan dondurdu: Beni önce dövdü sonra tüfeği alıp...

"Pompalı tüfeği alıp evden çıktığında kendisine zarar verebileceği akla gelebilir ama arkadaşlarıyla bir mekana gidip alkol alıyorlar. Recep Arı, daha sonra Kadir isimli arkadaşını alıp ormana götürüyor. Kadir, Recep Arı'nın kaybolması üzerine 'Ormanda benimle tartıştı. Hatta arbedeye dönüştü tartışmamız. Recep bana saldırdı. Daha sonra telefon geldi, beni ormanda bırakıp oradan ayrıldı' dedi.

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Müge Anlı’da dehşete düşüren olay! Eşinin anlattıkları kan dondurdu: Beni önce dövdü sonra tüfeği alıp...

MÜGE ANLI'DA KAN DONDURAN DETAY

Recep Arı'nın kardeşi Eren Arı, zaten alkol nedeniyle sürekli tartıştıklarını ama küslüklerinin en fazla 3 gün sürdüğünü ileri sürdü.