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Deprem Kahini yeni tarihi verdi: Abartmıyorum, bu bir uyarı! Frank Hoogerbeets Mart ayının o günlerine dikkat çekti! Maraş depremini 3 gün önceden bilmişti!

Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilen deprem kahini Frank Hoogerbeets mart ayının o günlerine dikkat çekti! Kritik tarihleri sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Hoogerbeets, "Büyük bir sismik olay olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı." dedi. İşte deprem kahinin öngörüleri....

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:24
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Deprem Kahini yeni tarihi verdi: Abartmıyorum, bu bir uyarı! Frank Hoogerbeets Mart ayının o günlerine dikkat çekti! Maraş depremini 3 gün önceden bilmişti!

Deprem kahini Frank Hoogerbeets mart ayında büyük bir sismik olay olabilir diyerek uyardı. Maraş depremini 3 gün önceden bilen Hoogerbeets mart ayıyla ilgili çarpıcı öngörülerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki deprem kahini Frank Hoogerbeets Mart ayının hangi günlerini işaret etti?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem Kahini yeni tarihi verdi: Abartmıyorum, bu bir uyarı! Frank Hoogerbeets Mart ayının o günlerine dikkat çekti! Maraş depremini 3 gün önceden bilmişti!

3 ŞUBAT'TA ASRIN FELAKETİNİ BİLDİ

Kahramanmaraş depremi sonrası, 'Deprem Kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Deprem Kahini yeni tarihi verdi: Abartmıyorum, bu bir uyarı! Frank Hoogerbeets Mart ayının o günlerine dikkat çekti! Maraş depremini 3 gün önceden bilmişti!

MART AYINA DİKKAT ÇEKTİ!

"Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets, mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etti.

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Deprem Kahini yeni tarihi verdi: Abartmıyorum, bu bir uyarı! Frank Hoogerbeets Mart ayının o günlerine dikkat çekti! Maraş depremini 3 gün önceden bilmişti!

Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savundu.

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Deprem Kahini yeni tarihi verdi: Abartmıyorum, bu bir uyarı! Frank Hoogerbeets Mart ayının o günlerine dikkat çekti! Maraş depremini 3 gün önceden bilmişti!

Hoogerbeets, şunları söyledi: "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak.