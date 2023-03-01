Deprem Kahini yeni tarihi verdi: Abartmıyorum, bu bir uyarı! Frank Hoogerbeets Mart ayının o günlerine dikkat çekti! Maraş depremini 3 gün önceden bilmişti!

Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilen deprem kahini Frank Hoogerbeets mart ayının o günlerine dikkat çekti! Kritik tarihleri sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Hoogerbeets, "Büyük bir sismik olay olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı." dedi. İşte deprem kahinin öngörüleri....