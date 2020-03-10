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Müge Anlı’da Birgit Allport'un 50 yıllık hasreti son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 10 Mart 2020 Salı günkü yayınında 50 yıllık hasret son buldu. 14 Temmuz 1969 yılında Batı Berlin'de dünyaya gelen Birgit Allport, doğduğu gün annesi tarafından hastanede terk edildi. İngiltere'de bir aileye evlatlık verilen Allport, hiç görmediği Türk annesini bulmak için Müge Anlı'ya katıldı. Doğduğu günden beri annesini görmeyen Birgit Allport, annesi ile canlı yayında ilk kez karşılaştı. İşte Müge Anlı'da yaşanan o anlar...

Müge Anlı’da Birgit Allportun 50 yıllık hasreti son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video MÜGE ANLI'DA BİRGİT ALLPORT'UN 50 YILLIK HASRETİ SON BULDU! GÖZYAŞLARI SEL OLDU |VİDEO

Giriş Tarihi: 10.03.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 14:46
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Müge Anlı’da Birgit Allport'un 50 yıllık hasreti son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında film gibi kavuşma hikayesi yaşandı. 1969 yılında Almanya'da dünyaya gelen Birgit Allport, doğduğu gün annesi tarafından hastanede terk edildi. İngiltere'de bir aileye evlatlık verilen Allport, evlatlık olduğunu öğrenmesinin ardından annesini bulmak için Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

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Müge Anlı’da Birgit Allport'un 50 yıllık hasreti son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında 51 yıl önce Almanya'da doğan Bigrit Allprot'un mucize gibi olan kavuşma öyküsü damga vurdu.

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Müge Anlı’da Birgit Allport'un 50 yıllık hasreti son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video

Almanya'da doğup İngiltere'de yaşamını sürdüren Bigrit Allprot hiç görmediği annesini bulmak için dün canlı yayına geldi. Annesinin İstanbul, Fatih nüfusuna kayıtlı Sevinç Atış olduğunu öğrenen Bigrit'in çocukluğu hep aile özlemiyle geçmişti.

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Müge Anlı’da Birgit Allport'un 50 yıllık hasreti son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video

Annesini bulmak için yayına geldiğinde "Annemi tanımak, köklerimi öğrenmek istiyorum. Belki bir babam var, bir kardeşim var. Onları tanımak, bilmek istiyorum. Ben bir aile insanıyım, çocuklarım torunlarım var ailem daha da genişlesin istiyorum" diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’da Birgit Allport'un 50 yıllık hasreti son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video

Bugün ise canlı yayında yarım asırdır görmediği annesinin ve iki erkek kardeşinin olduğunu öğrendi. Annesi Sevinç Hanıma ve kardeşi Serdal Beye kavuştu.

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