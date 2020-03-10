Müge Anlı’da Birgit Allport'un 50 yıllık hasreti son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video

Annesini bulmak için yayına geldiğinde "Annemi tanımak, köklerimi öğrenmek istiyorum. Belki bir babam var, bir kardeşim var. Onları tanımak, bilmek istiyorum. Ben bir aile insanıyım, çocuklarım torunlarım var ailem daha da genişlesin istiyorum" diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

