12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı'da aydınlatılmıştı! Eşi tarafından katledilen Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

Müge Anlı'da aydınlatılmıştı! Eşi tarafından katledilen Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılan Güldane Biçer cinayetiyle ilgili flaş gelişme yaşandı. 10 yıldır kayıp olarak aranan Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından tasarlanarak öldürüldüğü, ormana gömmesinin ardından karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. 10 yılın ardından yakalanan Osman Biçer'e verilen cezada takdiri indirim uygulanmıştı. Davada yeni gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 12:28
  • 1
  • 13
Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Eşi tarafından katledilen Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, makul Güldane Biçer ile sanık Osman Biçer'in olay tarihi olan 17 Eylül 2011'de evli oldukları ve sanığın kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldürme planı yaptığı ifade edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Eşi tarafından katledilen Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

İddianamede Osman Biçer'in Büyükçekmece'de bulunan tarlalara giderek gömülecek yeri araştırdığına, sanığın mutfaktaki ekmek bıçağını aldığı ve "iş bakma" bahanesiyle eşini yanında götürdüğü aktarıldı.

  • 3
  • 13
Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Eşi tarafından katledilen Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

Olay günü sanığın yanına yedek kıyafet ve ekmek bıçağı alarak eşi ile önceden keşif yaptığı tarlaya geldiği ve maktulü önce pelvis bölgesinden ardından göğüs kemiği ve boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddianame açıklanmıştı. İddianamede Osman Biçer'in eşini daha önce keşif yaptığı yere götürerek bıçakla öldürdüğü ardından maktulün akrabaları ile kendi akrabalarına haber vererek ulaşamadığını söylediği eşinin kendisini terk ederek sevgilisiyle kaçtığını anlattığı ifade edildi.

  • 4
  • 13
Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Eşi tarafından katledilen Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

Kayıp başvurusu yapan sanığın daha sonra kazma kürek alarak tekrar olay yerine gidip eşini gömdüğü tespit edildi.

  • 5
  • 13
Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Eşi tarafından katledilen Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

İddianamede Güldane Biçer'in 10 yıl boyunca kayıp olarak arandığı ancak bulunamadığı, geçen süre zarfında hiçbir resmi işlem yapmadığının tespiti üzerine sanığın maktulü öldürmüş olduğu şüphesiyle soruşturma yapıldığı ifade edilerek, sanık Osman Biçer'in 2013 yılında maktulden boşandığı ve yeniden evlendiği anlatıldı.