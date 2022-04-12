Müge Anlı’da aydınlatılmıştı! Eşi tarafından katledilen Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

Olay günü sanığın yanına yedek kıyafet ve ekmek bıçağı alarak eşi ile önceden keşif yaptığı tarlaya geldiği ve maktulü önce pelvis bölgesinden ardından göğüs kemiği ve boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddianame açıklanmıştı. İddianamede Osman Biçer'in eşini daha önce keşif yaptığı yere götürerek bıçakla öldürdüğü ardından maktulün akrabaları ile kendi akrabalarına haber vererek ulaşamadığını söylediği eşinin kendisini terk ederek sevgilisiyle kaçtığını anlattığı ifade edildi.