12 Nisan 2022, Salı
Müge Anlı'da aydınlatılmıştı! Eşi tarafından katledilen Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılan Güldane Biçer cinayetiyle ilgili flaş gelişme yaşandı. 10 yıldır kayıp olarak aranan Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından tasarlanarak öldürüldüğü, ormana gömmesinin ardından karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. 10 yılın ardından yakalanan Osman Biçer'e verilen cezada takdiri indirim uygulanmıştı. Davada yeni gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 12:28
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