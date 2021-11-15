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Müge Anlı’da aydınlatıldı! Neslihan Batur cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlanan Neslihan Batur cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 9 Kasım Salı günü ortadan kaybolan Batur'un sevgilisi Habib Başar tarafından öldürüldüğü ve kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Canlı yayında tutuklanan Habib Başar'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Müge Anlı Neslihan Batur cinayetindeki o detayı canlı yayında paylaştı.
Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:35Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 12:35