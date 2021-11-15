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Müge Anlı’da aydınlatıldı! Neslihan Batur cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlanan Neslihan Batur cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 9 Kasım Salı günü ortadan kaybolan Batur'un sevgilisi Habib Başar tarafından öldürüldüğü ve kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Canlı yayında tutuklanan Habib Başar'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Müge Anlı Neslihan Batur cinayetindeki o detayı canlı yayında paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 12:35
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Müge Anlı’da aydınlatıldı! Neslihan Batur cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Neslihan Batur'un sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ve su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı. Canlı yayında gözaltına alınan sevgilisi Habib Başar, emniyetteki sorgusunda her şeyi itiraf etti. Korkunç cinayetle ilgili kahreden yeni detay ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da aydınlatıldı! Neslihan Batur cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından Müge Anlı'nın stüdyosundan teslim alınan katil zanlısı, cinayeti ise sorguya alındıktan dakikalar sonra itiraf etti.

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Müge Anlı’da aydınlatıldı! Neslihan Batur cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı

İstanbul Kartal'dan 9 Kasım Salı günü sırra kadem basan ve üç gün boyunca kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur'un kaybını ekrana taşımıştı. Annesinin geniş bir erkek çevresi olduğunu, onlarla sık sık görüştüğünü söyleyen Nehir Kaya, Neslihan Batur'un bir an evvel bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

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Müge Anlı’da aydınlatıldı! Neslihan Batur cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı

"BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ALMIŞ!"

Evden sevgilisi Habip Başar ile buluşup geri döneceğini söyleyerek ayrılan talihsiz kadınla ilgili acı gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Müge Anlı bugün, katil sevgili hakkında kan donduran gerçeği canlı yayında açıkladı. Meğer, 'Çok seviyorum' deyip öldürdüğü sevgilisinin boynundaki altın kolyeyi de alıp cesedi öyle kuyuya atmış...

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Müge Anlı’da aydınlatıldı! Neslihan Batur cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltına alınmıştı! Katil cinayeti itiraf etti Neslihan Batur'un cesedinin atıldığı yer bulundu.