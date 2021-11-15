Müge Anlı’da aydınlatıldı! Neslihan Batur cinayetinde kahreden detay ortaya çıktı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Neslihan Batur'un sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ve su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı. Canlı yayında gözaltına alınan sevgilisi Habib Başar, emniyetteki sorgusunda her şeyi itiraf etti. Korkunç cinayetle ilgili kahreden yeni detay ortaya çıktı.