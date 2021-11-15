Kolunu timsah kapan kaplumbağanın ağzına soktu! Sonuç görenleri dehşete düşürdü

Timsah, yılan ve neredeyse tüm deniz canlılarını yiyebilen timsah kapan kaplumbağanın ağzına kolunu sokan kişi dehşeti yaşadı. Dünyanın en güçlü çenelerinden birisine sahip olan timsah kapan kaplumbağaları o kadar büyük bir basınç uyguluyor ki sebze, meyve veya herhangi bir canlının çenesinin arasında ezilmesi saniyeler bile sürmüyor.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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