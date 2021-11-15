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Haberler Galeri Kolunu timsah kapan kaplumbağanın ağzına soktu! Sonuç görenleri dehşete düşürdü

Kolunu timsah kapan kaplumbağanın ağzına soktu! Sonuç görenleri dehşete düşürdü

Timsah, yılan ve neredeyse tüm deniz canlılarını yiyebilen timsah kapan kaplumbağanın ağzına kolunu sokan kişi dehşeti yaşadı. Dünyanın en güçlü çenelerinden birisine sahip olan timsah kapan kaplumbağaları o kadar büyük bir basınç uyguluyor ki sebze, meyve veya herhangi bir canlının çenesinin arasında ezilmesi saniyeler bile sürmüyor.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:00
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Kolunu timsah kapan kaplumbağanın ağzına soktu! Sonuç görenleri dehşete düşürdü

Karpuz, ananas veya havuç bu kaplumbağa için hiçbirisi fark etmiyor. Her birisini saniyeler içinde paramparça ediyor.

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Kolunu timsah kapan kaplumbağanın ağzına soktu! Sonuç görenleri dehşete düşürdü

Timsah kaçan kaplumbağasının çene gücünü deneyimleyelim evvela...

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Kolunu timsah kapan kaplumbağanın ağzına soktu! Sonuç görenleri dehşete düşürdü

İşte o anlar...

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Kolunu timsah kapan kaplumbağanın ağzına soktu! Sonuç görenleri dehşete düşürdü

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Kolunu timsah kapan kaplumbağanın ağzına soktu! Sonuç görenleri dehşete düşürdü