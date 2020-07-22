Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?

Kocaali'ye bağlı Karşımahalle Mahallesi Gökçekız Sokak'taki tek katlı evde, gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verirken, bu sırada çevredekiler de yangını söndürmeye çalıştı. Gülizar Amanet, iddiaya göre, yangın sırasında kendisini dışarı atarken, ilk evliliğinden olan ve odasında uyuyan çocuğu Şiar Kılıç'a ulaşamadı.