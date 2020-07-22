22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?

Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangın sonrası hayatını kaybetti. Şiar'ın ölümünü şüpheli bulan öz babası Samet Kılıç, dede Kemal ve babaanne Emine Kılıç'la birlikte Müge Anlı'ya çıkarak Şiar'ın ölümünün araştırılmasını istedi. Samet Kılıç oğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunurken, gözler anne Gülizar Amanet'e çevrildi. Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Amanet, '13 yaşına gelmeden öleceğini biliyordum, rüyamda gördüm' sözleri ile izleyicileri şoke ederken, canlı yayına bağlanan bir izleyicinin anlattıkları kan dondurdu. İşte Palu ailesini aratmayan Şiar Kılıç'ın ölümünde korkunç iddialar...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 16:41
  • 1
  • 11
Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?
Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?

Müge Anlı'da araştırılan Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybetti. Şiar'ın kardeşlerinin anlattıkları sonrası oğlunun ölümünden şüphelenen baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?
Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?

Hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın babası, dedesi ve babaannesi Müge Anlı canlı yayınına çıkarak şoke eden iddialarda bulundu. Şiar'ı annesi Gülizar Amanet ve üvey babasının öldürdüğünden şüphelenen ailenin anlattıkları şoke ederken yayına bağlanan bir izleyicinin iddiaları kan dondurdu.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 11
Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?
Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?

Kocaali'ye bağlı Karşımahalle Mahallesi Gökçekız Sokak'taki tek katlı evde, gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verirken, bu sırada çevredekiler de yangını söndürmeye çalıştı. Gülizar Amanet, iddiaya göre, yangın sırasında kendisini dışarı atarken, ilk evliliğinden olan ve odasında uyuyan çocuğu Şiar Kılıç'a ulaşamadı.

  • 4
  • 11
Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?
Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?

9 YAŞINDA ŞİAR KILIÇ'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ!

Evde oğluyla yalnız olan ve komşularının yardımına koştuğu Amanet, dumandan etkilendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Sağlık ekibi de Gülizar Amanet'i ilk müdahale sonrası ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan Şiar Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 5
  • 11
Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?
Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç şüphe! Şiar’ı annesi mi öldürdü?

"13 YAŞINA GİRMEDEN ÖLECEK"

Müge Anlı canlı yayınına katılan baba, dede ve babaanne, Müge Anlı'dan yardım isterken, Gülizar Hanım'ın şimdiki eşi Bahadır Bey canlı yayına bağlandı. Bahadır Bey'in, "Gece 23.00 sıralarında Şiar uyumak için bitişiğimizdeki eve geçti. Gülizar zaten daha önce, 'Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek' demişti." sözleri şoke etkisi yarattı.