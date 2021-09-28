Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşler cinayetinde şok iddia: Olay sonrası aracın içini yeniledi

Hatay'da yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020'de vahşice katledildi. Bıçak ve satırlarla saldırıya uğrayan kardeşlerin cinayeti Müge Anlı'da masaya yatırıldı. Şen kardeşlerin öldürüldüğü gün evde olan bakıcı Emel Cengiz'le yeni iddialar ortaya atılırken ilişkisi olduğundan şüphelenilen Labit Karakuş isimli bir şüpheli daha ortaya çıktı. Karakuş'un eşi Yıldız Karakuş programda dikkat çeken iddialar ortaya attı. Olaydan bir hafta sonra eşimde gariplikler başladığını dile getiren Yıldız Karakuş, aracının koltuklarını değiştirdiğini açıkladı.