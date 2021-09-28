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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşler cinayetinde şok iddia: Olay sonrası aracın içini yeniledi

Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşler cinayetinde şok iddia: Olay sonrası aracın içini yeniledi

Hatay'da yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020'de vahşice katledildi. Bıçak ve satırlarla saldırıya uğrayan kardeşlerin cinayeti Müge Anlı'da masaya yatırıldı. Şen kardeşlerin öldürüldüğü gün evde olan bakıcı Emel Cengiz'le yeni iddialar ortaya atılırken ilişkisi olduğundan şüphelenilen Labit Karakuş isimli bir şüpheli daha ortaya çıktı. Karakuş'un eşi Yıldız Karakuş programda dikkat çeken iddialar ortaya attı. Olaydan bir hafta sonra eşimde gariplikler başladığını dile getiren Yıldız Karakuş, aracının koltuklarını değiştirdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 14:04
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Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşler cinayetinde şok iddia: Olay sonrası aracın içini yeniledi

Müge Anlı'nın bugünkü programında Hatay'da vahşice katledilen Şen kardeşler cinayeti masaya yatırıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşler cinayetinde şok iddia: Olay sonrası aracın içini yeniledi

Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de öldürüldüler. Müge Anlı'ya başvuran yakınları katil ya da katillerin yakalanması için haftalardır programda yer alıyor.

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Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşler cinayetinde şok iddia: Olay sonrası aracın içini yeniledi

Şen kardeşlerin öldürüldüğü gün evde olan bakıcı Emel Cengiz'in ilişkisi olduğundan şüphelenilen Labit Karakuş isimli bir isim ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşler cinayetinde şok iddia: Olay sonrası aracın içini yeniledi

ARACININ KOLTUKLARINI DEĞİŞTİRDİ

Labit Karakuş'un boşanma aşamasında olduğu eşi Yıldız Karakuş programda dikkat çeken iddialarda bulundu. Eşi ve Emel'in ilişkisi olduğunu iler süren Karakuş, olay sonrası Labit'in psikolojisinin bozulduğunu, arabasını kendisinin temizlemeye başladığını ve koltukları değiştirdiğini söyledi.

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Müge Anlı’da araştırılan Şen kardeşler cinayetinde şok iddia: Olay sonrası aracın içini yeniledi

Labit'in kredi kartının Emel Cengiz tarafından kullanılması da iddiaları güçlendirdi. Labid Karakuş'un olay sonrası sürekli olarak alkol kullandığı ve uyku uyuyamadığı ortaya çıktı.