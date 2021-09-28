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Haberler Galeri Esra Erol’daki Fatma - Ahmet olayında şok iddia: En fazla hediyeyi gönderene Fatma’yı sattı

Esra Erol’daki Fatma - Ahmet olayında şok iddia: En fazla hediyeyi gönderene Fatma’yı sattı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Ahmet tarafından kaçırılan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma stüdyoya geldi. Fatma ile Ahmet hakkında ortaya atılan iddia ise kan dondurdu. Canlı yayına bağlanan bir izleyici, "Ahmet, TikTok yayınında en fazla hediyeyi gönderene Fatma'yı göstereceğini söylüyordu" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 17:13
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Esra Erol’daki Fatma - Ahmet olayında şok iddia: En fazla hediyeyi gönderene Fatma’yı sattı

Atv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Esra Erol'da yine inanılmaz bir olay yaşandı.

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Esra Erol’daki Fatma - Ahmet olayında şok iddia: En fazla hediyeyi gönderene Fatma’yı sattı

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına Sakarya'dan katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın, Ahmet Kaymaz isimli genç tarafından kaçırıldığını anlattı.

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Esra Erol’daki Fatma - Ahmet olayında şok iddia: En fazla hediyeyi gönderene Fatma’yı sattı

ESRA EROL'DA YAYININDA KONUŞTU

Anne Oruç şu açıklamaları yaptı: "Kızım Kocaeli'nde yurtta kalıyordu. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikâh kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var.

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Esra Erol’daki Fatma - Ahmet olayında şok iddia: En fazla hediyeyi gönderene Fatma’yı sattı

Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Adamın çocuğu var, bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar"

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Esra Erol’daki Fatma - Ahmet olayında şok iddia: En fazla hediyeyi gönderene Fatma’yı sattı

Bu sözler milyonları şoka uğrattı. Cuma günkü yayında genç kız, annesine saldırdı.