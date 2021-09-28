Esra Erol’daki Fatma - Ahmet olayında şok iddia: En fazla hediyeyi gönderene Fatma’yı sattı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Ahmet tarafından kaçırılan 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma stüdyoya geldi. Fatma ile Ahmet hakkında ortaya atılan iddia ise kan dondurdu. Canlı yayına bağlanan bir izleyici, "Ahmet, TikTok yayınında en fazla hediyeyi gönderene Fatma'yı göstereceğini söylüyordu" açıklamasını yaptı.