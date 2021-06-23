23 Haziran 2021, Çarşamba
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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde korkunç şüphe! Olay saati…
2.5 yıl önce Konya'da yaşadıkları evlerinde vahşice öldürülen Necla-Metin Büyükşen çiftinin cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Eve gelen maskeli saldırgan tarafından öldürülen çiftin kızları Büşra Büyükşen, başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmıştı. Canlı yayında şok iddialar gündeme gelirken cinayet saati ise akıllarda soru işareti bıraktı. İşte Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 12:37
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