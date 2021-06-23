23 Haziran 2021, Çarşamba
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2800 yıllık antik kentin çöplüğü tarihi aydınlattı! Meğer insanlık asırlar evvel de...
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2800 yıllık Aigai Antik Kenti'nde su tutmadığı için kullanılamayan ve daha sonra çöplüğe dönüştürüldüğü tahmin edilen çukurdan çıkan nesneler, dönemin insanlarının yaşam biçimlerine dair önemli bulguların keşfedilmesini sağladı.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 11:18
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