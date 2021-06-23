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2800 yıllık antik kentin çöplüğü tarihi aydınlattı! Meğer insanlık asırlar evvel de...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2800 yıllık Aigai Antik Kenti'nde su tutmadığı için kullanılamayan ve daha sonra çöplüğe dönüştürüldüğü tahmin edilen çukurdan çıkan nesneler, dönemin insanlarının yaşam biçimlerine dair önemli bulguların keşfedilmesini sağladı.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 11:18
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2800 yıllık antik kentin çöplüğü tarihi aydınlattı! Meğer insanlık asırlar evvel de...

Türkiye'nin en önemli antik kentleri arasında yer alan Aigai Antik Kenti'nde 2021 yılı kazı çalışmalarına başlandı. Tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanan ve 12 Aiol kentinden biri olan Aigai Antik Kenti'nde Yunusemre Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen kazı çalışmalarında bu yıl da önemli bulgular elde edildi.

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2800 yıllık antik kentin çöplüğü tarihi aydınlattı! Meğer insanlık asırlar evvel de...

2800 yıllık kentte o günün insanları tarafından oluşturulan su sarnıçları hayranlık uyandırdı. Kentte her yağan her bir yağmur damlasını çeşitli büyüklüklerdeki su sarnıçlarına yönlendiren dönemin insanları böylelikle ihtiyaç duyulan su kaynağını da sağlamış oldu.

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2800 yıllık antik kentin çöplüğü tarihi aydınlattı! Meğer insanlık asırlar evvel de...

Ayrıca kentte yağmur suları ile atık suların karışmaması için toprak künklerden kurulan kapalı sistemler de dikkat çekti. Yağmur suları sarnıçları kapalı sistem ile akarken, kentin atık suları ise farklı bir su yolundan dışarı boşaltılmış. Öte yandan sarnıçların halen daha su tutması ise dikkat çekti.

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2800 yıllık antik kentin çöplüğü tarihi aydınlattı! Meğer insanlık asırlar evvel de...

2800 YILLIK ANTİK KENTİN ÇÖPLÜĞÜ TARİHE IŞIK TUTTU
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi ve Aigai kazısı başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığında yürütülen çalışmalar sırasında keşfedilen bir su sarnıcı ise diğerlerinden oldukça farklı olduğu görüldü.

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2800 yıllık antik kentin çöplüğü tarihi aydınlattı! Meğer insanlık asırlar evvel de...

Yapılan araştırmalarda su sarnıcı amacıyla kazılan çukurun su tutmadığı için daha sonra çöplüğe dönüştürüldüğü ortaya çıktı.