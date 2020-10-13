Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme! Ümitcan Uygun’a dair mesajlar ortaya çıktı

Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Aleyna'nın ölümünden 131 gün sonra ilk kez ifadeye vermeye giden anne ve babası, Ümitcan Uygun'dan bir kez daha şikayetçi oldu. Acılı anne baba ifadelerinde her şeyi anlattıklarını ifade ederken Ümitcan Uygun'la ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Aleyna'nın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan'ın genç kızı öldürdüğüne dair mesajlar ortaya çıktı ve mesajları kimin yazdığı ise sır gibi saklanıyor.