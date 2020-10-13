13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tehlike anında kendini yere atıyor! Hayalet böcek "dal" görenleri hayrete düşürüyor! İşte dünyanın en ilginç canlıları

Tehlike anında kendini yere atıyor! Hayalet böcek "dal" görenleri hayrete düşürüyor! İşte dünyanın en ilginç canlıları

İlginç görüntüsü ve kamuflaj için geliştirdiği hareket şekliyle dikkat çeken hayalet böcek "dal" görenleri hayrete düşürüyor. Dünyanın en uzun böceği olma özelliğini de taşıyan hayalet böcek tehlike hissettiği anda dal parçasının düşüşü gibi kendisini yere atıyor. İşte dünyanın en ilginç canlıları...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 11:57
  • 1
  • 60
Tehlike anında kendini yere atıyor! Hayalet böcek dal görenleri hayrete düşürüyor! İşte dünyanın en ilginç canlıları

İlginç görüntüsü ve kamuflaj için geliştirdiği hareket şekliyle dikkati çeken hayalet böcek "dal", kelebekleri ve endemik bitkileriyle ünlü Tropikal Kelebek Bahçesi'nin yeni ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 60
Tehlike anında kendini yere atıyor! Hayalet böcek dal görenleri hayrete düşürüyor! İşte dünyanın en ilginç canlıları

Boyu 56 santimetreye kadar çıkabilen, böcek dünyasının en uzun türü olmasıyla bilinen dal böceği, sopaya benzer yapısı ve rengiyle bulunduğu ortamda bir ağacın dalını andırıyor.

  • 3
  • 60
Tehlike anında kendini yere atıyor! Hayalet böcek dal görenleri hayrete düşürüyor! İşte dünyanın en ilginç canlıları

TEHLİKE ANINDA KENDİNİ YERE ATIYOR

Son derece yavaş hareket eden böcek, tehlike ile karşılaştığında kendisini rüzgarın önünde savrulan bir dal parçası gibi yere bırakarak kamufle oluyor.

  • 4
  • 60
Tehlike anında kendini yere atıyor! Hayalet böcek dal görenleri hayrete düşürüyor! İşte dünyanın en ilginç canlıları

Hareketsiz olduğu durumda ise şekli sayesinde görülmesi çok zor olduğu için "hayalet" unvanını alan böcek, bahçeyi gezenlerden büyük ilgi görüyor.

  • 5
  • 60
Tehlike anında kendini yere atıyor! Hayalet böcek dal görenleri hayrete düşürüyor! İşte dünyanın en ilginç canlıları

Tropikal Kelebek Bahçesi Baş Biyoloğu Turgut Tuş, bahçenin 28 derece ısı ve yüzde 80 nem oranıyla tropikal canlılar için en uygun ortamı sunduğunu belirtti.