Tehlike anında kendini yere atıyor! Hayalet böcek "dal" görenleri hayrete düşürüyor! İşte dünyanın en ilginç canlıları

İlginç görüntüsü ve kamuflaj için geliştirdiği hareket şekliyle dikkat çeken hayalet böcek "dal" görenleri hayrete düşürüyor. Dünyanın en uzun böceği olma özelliğini de taşıyan hayalet böcek tehlike hissettiği anda dal parçasının düşüşü gibi kendisini yere atıyor. İşte dünyanın en ilginç canlıları...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 11:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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