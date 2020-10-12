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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi paylaşım! Aile savcılığa koştu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında, şüphelerin odağında olan Ümitcan Uygun'dan skandal bir hamle daha geldi. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili ifade veren herkesi tehdit eden Ümitcan Uygun, şimdi de Çakır'ın ailesini hedef aldı. Çakır'ın ailesini tehdit ettiği ileri sürülen Uygun, ailenin yaşadığı ilin tabelasının önünde poz vererek adeta gözdağı verdi.
Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 12:51
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