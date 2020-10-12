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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi paylaşım! Aile savcılığa koştu

Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi paylaşım! Aile savcılığa koştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında, şüphelerin odağında olan Ümitcan Uygun'dan skandal bir hamle daha geldi. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili ifade veren herkesi tehdit eden Ümitcan Uygun, şimdi de Çakır'ın ailesini hedef aldı. Çakır'ın ailesini tehdit ettiği ileri sürülen Uygun, ailenin yaşadığı ilin tabelasının önünde poz vererek adeta gözdağı verdi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 12:51
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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi paylaşım! Aile savcılığa koştu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın dosyası incelemeye alındı. Aleyna'nın ölümüyle ilgili şoke eden bilgilerin ortaya çıkmasıyla birlikte tüm Türkiye gözünü bu olaya çevirdi.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi paylaşım! Aile savcılığa koştu

Aleyna'nın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölü olarak bulunmasının ardından ATV Ana Haber'e de yansıyan bir gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi paylaşım! Aile savcılığa koştu

ALEYNA'NIN AİLESİNİN YAŞADIĞI İLE GİTTİ

Pek çok kez Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit ettiği bilinen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımlar ise yeni bir tehdit olarak algılandı. Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'ın ailesinin yaşadığı ile (Kırşehir) giderek il sınırı levhasının önünde fotoğraf çekilmesi ve bunu sosyal medya hesabı üzerinde paylaşması dikkatleri çekti.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi paylaşım! Aile savcılığa koştu

Konuyla ilgili ATV'ye konuşan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, Ümitcan Uygun'un elinde silahlarla tehditler savurarak gezdiğini ileri sürdü.

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Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli Ümitcan Uygun'dan tehdit gibi paylaşım! Aile savcılığa koştu

"BİZE SALDIRABİLİR"

Konu hakkında konuşan Aleyna Çakır'ın acılı annesi, "Ben rahatım, serbestim, arkamda dayanağım var. Nasıl gezebiliyor, memleketime gelip nasıl resim çektiriyor. Bu bir tehdit tabi ki, bir anda saldırabilir, yanımda çocuklarım var torunlarım var. Analar artık ağlamasın, evlatlarını yıkayıp mezara koymasın, böylesi katilleri dışarda gezdirmesinler" dedi.